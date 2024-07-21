炎明熹現身撐姚焯菲　Yumi Windy隨時唔喺香港升學

「聲夢」姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）於麥花臣球場舉行一連兩場演唱會，昨晚（20日）尾場星光熠熠，圈中好友包括冼靖峰（Archie)、林智樂（Felix）、林沚羿（Venus）及薛家燕等紛紛現身捧場，而尚未「解凍」的炎明熹（Gigi）亦坐足全晚支持好姐妹，離場時大讚「好睇」，她與無綫高層樂易玲分開前後行坐，未有正面交流。

約兩小時演出中3位歌手施盡渾身解數演出，勁歌熱舞之餘更樂器演奏，包括Chantel彈琴、Yumi吹色士風，而Windy則表演長笛。其後獻唱經典金曲包括《跳舞街》、《H2O》及《熱力自拍WouBomBa》等，成功炒熱全場氣氛。Encore環節唱到《給自己的信》時，Windy忍不住感觸落淚，3女又異口同聲感謝入行以來幫助過她們的人：「冇你哋嘅陪伴，我哋唔會行到呢一步。無論係由出道開始，又或者突然間某一個moment開始鍾意咗我哋，都好多謝你哋。望見到台下每一位《聲夢》學員，諗番起製造咗好多唔同嘅回憶。要多謝我哋嘅經理人團隊，尤其係樂小姐。」

完騷後受訪時，3女透露今次排練時間比較匆忙，事關要等Chantel從外國放寒假返港才能開始。至於整體表現，她們爽快表示一定合格，且自問已盡力，Windy補充：「首場得70分，我覺得今晚有80分，因為點都要有進步空間留畀自己，希望下次開騷再做得好啲。（最難忘係乜？）都係encore唱到《到此為止》及《給自己的信》嘅時候，因為覺得兩首歌都好似同自己對話、同粉絲講緊我哋嘅心聲咁，尤其《到》歌有種返番去開始嘅感覺，所以好感動。（你喊喎。）因為見到台下有唔同嘅手燈，又諗番起《聲夢》一開始嘅演唱會我哋都喺呢個場舉辦，覺得大家都長大咗唔少。」

談到Gigi特意前來捧場，她們形容很感動：「佢仲去咗後台搵我哋，叫我哋加油，又話好掛住我哋，我哋仲笑佢身上有陣香氣，原來佢特登買咗件新衫着住嚟捧場。（點解台上冇提佢？）因為rundown好密，所以以「聲夢」統稱啫。」談到與Gigi「合體」，Chantel淡然回應：「都係等公司安排，佢自己應該都有學業或工作上嘅忙碌，但我哋私底下有保持聯絡。（完騷同佢聚一聚？）希望有時間，不過我嘅寒假就快完，仲有個零禮拜就要離開香港。」

Yumi則透露想趁Chantel離港前，爭取時間拍新歌MV。Windy感性補充：「9月我就要同Yumi升大學，我自己都未知會唔會離港繼續升學，亦唔知日後大家會唔會身處唔同嘅地方，今次我哋3個一齊開到演唱會，仲見埋Gigi，真係好珍惜。」Yumi則自言對放榜成績不滿意：「有少少唔開心，呢幾日都喺度諗緊條路應該點行。（因為讀唔到自己想讀嘅科目？）可以咁講，我對自己都好高要求，依家面前好似好多選擇咁，會再深思熟慮。（想留喺香港讀書？）係，但要慢慢安排。」Chantel則指兩位好友日前放榜，搞到她亦心情緊張，又指返校後便要考試，9月22日18歲生日亦未能返港與粉絲慶祝，相信下次返港已是年底12月的事了。