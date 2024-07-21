【心理測驗】測測你的正義感

世界上充滿各種不公平的事情，或許你的身邊就存在恃強欺弱的情況。面對這種情況，你是會不計後果、充滿正義地出手相助，還是掂量後選擇獨善其身呢？不如試試網上廣傳的正義感測試，看看你正義感究竟有多強！

【問題】

你覺得以下哪盆仙人掌的感覺最像你？

【答案分析】

A.如果你選擇向上生長的仙人掌，你的正義感相當強烈，你似乎總是從宏觀的角度思考問題，這使你有世界和平的意識。不過，如果你的正義感太強，會有很多你無法原諒事情發生，所以節制一下可能會更好，但你可能無法對不公平的情況視而不見。因為當你看到有人被欺負時，你就像超人一樣，竭盡全力地幫助他們。

B.如果你選擇分叉的仙人掌，你在工作上具有強烈的正義感。如果你發現自己或者同事的待遇、處境不合理，即使要冒住得罪上司的風險，你也會向上司表達你的意見。雖然你沒有說錯任何話，但堅持正確的事情往往需要勇氣，不過似乎你可以輕鬆做到。在日常生活中，你也很樂於助人。

C.如果你選擇跳舞的仙人掌，你的正義感屬於正常人都該有的。但有趣的是，你的正義感需要視乎情況才能發揮。如果群體普遍的意見與你相同時，你可以毫不猶豫地説出來，但是當其他人與你意見相左，你可能沒有辦法開口表達自己的觀點，因爲從眾反而傾向於與周圍人保持一致的意見。

D.如果你選擇「巨大仙人掌」，你幾乎沒有正義感。或者説你不太注意周圍發生的事情，你內心也許不認同某些事情，但好像與你沒有太大關聯，所以你也不會在此方面花過多的時間，只是保持中立立場，不表達自己的意見，因此即便你有正義感也無法發揮作用。