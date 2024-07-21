【營事檔案】香蕉燕麥可可餅乾甜品杯

這杯小甜品，朱古力味濃，還很飽肚，可以冷藏在雪櫃隨時拿出來吃，當夏天的早餐或者下午茶也很不錯喔！利用了香蕉的自然甜味、燕麥的軟糯口感和香濃的可可香，最後更加上少少餅乾碎，有一種提拉米蘇的感覺，適合想食甜品又不想太大負擔的選擇。

β-葡聚糖可減膽固醇

燕麥是被視為可減膽固醇的超級食物，因燕麥含有一種可溶性纖維稱為β-葡聚糖，這種纖維在消化系統中會形成凝膠狀物質，能夠與膽固醇結合並促進其排出體外，因此能夠幫助降低血液中的低密度脂蛋白（LDL）或被稱為“壞”膽固醇的水平。其他有助減膽固醇的食物包括含有健康的單不飽和脂肪酸和Omega-3脂肪酸的堅果如杏仁和核桃、含有可溶性纖維的豆類、水果如蘋果和梨、蔬菜如秋葵和茄子等。

乳酪必需冷藏才有益生菌

益生菌是一種是對人體健康有正面幫助的活性微生物，它們要能生存直到我哋腸道，以達到幫助維持微生物平衡，促進消化健康，增強免疫系統的效果的話，則需要以下條件。含益生菌的食物需要在冷藏、陰涼以及乾燥的地方保存。而益生菌更需要益生元，可被益生菌發酵利用，成為益生菌的食物，為提供益生菌養分，含碳水化合物的食物就可為益生菌提供養分，因此乳酪或乳酸飲品中都含糖或乳糖。

香蕉燕麥可可餅乾甜品杯

材料：

香蕉 1條

燕麥 2湯匙

可可粉 2湯匙

瑪莉餅 3塊

低脂乳酪 120克 (分3份)

做法：

1) 香蕉切片分成2份、瑪莉餅輕壓成大塊狀，留下小部分裝飾用

2) 在容器中先加入燕麥、1份低脂乳酪、1份香蕉片

3) 然後加上1湯匙可可粉，再依次加入瑪莉餅、1份低脂乳酪、1份香蕉片

4) 最後加上小部分瑪莉餅及1湯匙可可粉，放入雪櫃最少2小時，完成

胡嘉琪(Kayla) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，英國諾桑比亞大學食品及營養科學理學士。擅長根據每個人的生活習慣，設計簡單而且多元化的餐單。