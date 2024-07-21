王君馨創辦女士學院　用盡娛樂圈17年資源裝備女性

藝人王君馨（Grace）自從離開無綫後搞作多多，昨日（20日）她於社交平台宣布最新動向，表示開了一個可幫助女士們提升外在價值和知識的學院，當然她就是這間學院的創辦人。Grace於社交網PO了學院的宣傳照，更配文表示：「我以前認為激勵別人最好的方法就是透過我每次努力的演出，無論是在舞台上、MV中還是戲劇中的角色，但我發現在聚光燈外，我可以做的事情還有很多！鏡頭背後我可以直接說，現時要做一個有自信並自愛的女人是多麼的困難。尤其是在社群媒體的影響下，急速的生活節奏、無數的工作壓力，憂鬱/焦慮/比較變得如此普遍，甚至已經成為「常態」。這個現象非常不健康，我亦不想置之不理。在娛樂圈工作了17年之後，我希望利用我所獲得的知識、經驗和資源來裝備每一位女性，讓她們成為最好的自己！要知道你們是多麼有價值、多麼美麗同多麼珍貴的……上堂見！」

Grace接受東網訪問時謂：「我見好多女仔唔識得欣賞、喜歡自己，除了內在，出嚟做嘢外在都好重要，化妝、着衫、整頭、行路儀態都可以令自己更有自信，除了搵自己優點之餘，仲要接納自己唔好嘅嘢，我哋學院就係有不同導師去教大家增值自己。」