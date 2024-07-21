張學友無懼60+即晒一字馬　講明唱到90歲

歌神張學友巡唱最新一站就來到杭州，吸引不少歌迷捧場支持，還加開三場，總共連開12場。而在杭州站上他就回應了60+這個問題，直言面對這個年齡並不恐怖，還在台上做出高難度一字馬動作，狀態非常之好，用行動告訴大家年齡只是一個數字，心態最重要。

年齡焦慮這個問題人人都會遇到，而作為藝人更會被放大，面對大眾很關心60+這個問題，學友完全無所畏懼，用行動告訴大家年齡只是一個數字而已，他在台上表示：「很多朋友問我，張學友60+嘛，就代表已經60歲了對吧，恐不恐怖，我恐怖嗎？」此時台下觀眾均大聲表示不恐怖，隨後他就表示：「對啊！所以大家不要緊張，60並不恐怖啊！」

對年齡沒有產生焦慮的張學友，在台上狀態非常之好，還在大家面前展現超高難度動作一字馬，身體柔軟度極好，還開心地相約歌迷70+再見。

而他早前在演唱會上更講到希望唱到90歲：「我的目標就希望打破修哥的紀錄，因為修哥90都還在開，是不是啊！我就同修哥不同啦，因為我自己唱歌出身嘛，修哥做戲出身的，我就捨不得放下話筒，我無論如何都不會把話筒遞出去的，所以希望我到90的時候，依然是自己拿着一個話筒一直唱歌。」