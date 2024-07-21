夏日「鮮」味饌　中西創意之選

天氣炎熱，影響胃口，除了涼菜和消暑湯水，清新輕盈的海鮮菜式似乎也是個不錯的選擇。來到夏日，肥美海鮮配上大廚們的巧手廚藝，無論是中菜又或西餐，都有很多變化和選擇，自然胃口大開。

灣仔：開胃酸湯龍蝦

彈牙鮮味的龍蝦是聚餐的重點食材之一，中菜亦經常用來入饌。灣仔高級中菜廳助理行政總廚干曙光師傅在這個夏天推出「海龍美饌菜譜」，他指由於龍蝦一年四季都有供應，但有些日子會特別好吃，好像現時澳洲正值冬季，水溫下降，龍蝦會更肥美彈牙，他就按供應，選用正值肥美的西澳龍蝦或本地龍蝦入饌，打造出一系列鮮味菜式。

他將原隻龍蝦加不同的配料和醬汁，炮製成各有風味的特色菜，好似川味酸湯泡龍蝦，湯底以豬骨湯加花椒、野山椒、青花椒，以及南瓜蓉來代替傳統的黃紅椒，放入泡油至7成熟的龍蝦和芋絲等煮熟，酸香微辛好開胃。用葱段、京葱及洋葱炮製的三葱爆炒龍蝦，口感豐富之餘，龍蝦肉吸收了葱的甜味，更提升層次。從芝士焗龍蝦作靈感改良的鮮菌汁焗原隻開邊龍蝦，雜菌加牛奶和牛油等煮成醬汁，淋在龍蝦上再烤焗，濃郁富菌香。至於龍蝦黑松糯米炒飯，糯米煎香加龍蝦件炒煮，和黑松露醬拌勻後再加點黑松露片，香氣沛然。

愛清淡口味的可選色彩繽紛的龍蝦沙律，以西瓜、哈密瓜、雞頭米和蘆筍等配龍蝦肉，加點雜菜和青梅汁，味道清新又健康。傳統的花雕蛋白蒸龍蝦，龍蝦加入花雕酒烹調，與入口即化的蛋白一起享用，滑溜富酒香。大菜以外，餐廳亦備有龍蝦點心，造型可愛的龍蝦富貴杮，加豬肉和蔬菜做餡，寓意富貴吉祥。又有散發山葵辛香的日式龍蝦春卷，同樣吸引，為大家帶來新意。

尖沙咀：吊筒仔配蛋黃醬

中菜以外，不少西餐亦趁夏天以海鮮入饌，好似尖沙咀精品酒店高層的酒吧餐廳，資深副總廚Frank就選用來自世界各地的時令海產，打造出全新的海鮮菜單和周末海鮮雞尾酒早午餐。

海鮮菜單的選擇相當多，冷盤推介帶子大蝦刺身，將現時至12月最靚的澳洲藍水晶蝦和帶子，以及蘿蔔忌廉泡沫一起享用，滑嫩鮮甜。從馬賽魚湯演變的燉海鮮湯，魚湯和雞湯加紅衫魚、蝦和蔬菜再煲煮，特地加入現時至9月盛產的本地吊筒仔和多款海鮮，蘸西班牙蛋黃醬享用，彈牙鮮甜。當造的西班牙八爪魚香烤後，配同樣時令的紅椒醬和紅椒莎莎，洋溢夏日繽紛味道。

想在假日輕輕鬆鬆，居高臨下欣賞藍天白雲的明媚景色，可選擇逢星期六、日和公眾假期供應的早午餐。香港人愛食生蠔，大廚指現時澳洲的生蠔正當造，清爽而富青瓜味的Coffin Bay，配自家製的柚子汁代替雞尾酒汁，醬汁加日式調味和昆布等材料熟成，酸香而有層次。主菜供應的香烤海鯛魚，鯛魚在夏天正值時令，簡單配用茄汁、酸豆和羅勒等煮勻的醬汁烹調再烤焗，肉嫩細膩又鮮甜，吃時輕呷一杯雞尾酒或香檳，令人滿足。