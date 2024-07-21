邱晴小背心派糖冧粉絲　揚言未破性感最底線

藝人邱晴（Mandy）今日（21日）現身書展，為自己的處女寫真集舉行簽書會，大批粉絲一早到場逼爆攤位，Mandy的親友亦有到場支持並送上鮮花祝賀。穿上白色小背心的她，大晒白滑肌膚及螞蟻腰，非常養眼，除了為粉絲簽書外，Mandy更預備糖果派給書迷，冧爆粉絲。

她表示見到粉絲踴躍支持，令她十分高興，表示會積極考慮再做下一本專輯，問到今次寫真以男友視覺做主題，男友會否介意？她笑言不透露，問到若再做下一輯會否加大尺度？她表示要視乎幕後安排，又指今次算是自己「暫時的底線」，搞笑指已突破了一條，但還有幾條底線未破，她表示希望可到日本取景，問她會否仿效時下流行的雪地泳裝照？她説：「其實我覺得性感唔關件衫事，係關天氣事，如果我喺雪地着泳衣就變成好性感，但如果喺沙灘着泳衣又冇乜嘢喎。」

她透露稍後將會到日本傾合作，目標向日本人推介香港旅遊景點，期望能替香港吸引遊客，亦會在當地拍攝短片介紹當地美食。提到她曾表示想向電影方面發展，她笑指自己經常烏龍百出，很適合拍喜劇：「試過將糖鹽掉轉，結果煮出嚟嘅嘢好甜，但媽咪好畀面照食晒，話個菜好鮮甜。」