《全英一叮》評判Amanda Holden 18歲女兒感染罕見致命病菌

才藝比賽真人騷《全英一叮》（Britain's Got Talent）的53歲英國女評判Amanda Holden向傳媒透露，其18歲女兒Lexi早前患上人類罕見的腸道出血性大腸桿菌，面臨生命危險，緊急送院。

當時Lexi正在高級程度會考期間，感到嚴重腹痛。Amanda表示：「有成3個禮拜，Lexi都呻話腸胃好痛，佢好唔開心，非常痛苦。嗰時佢溫緊同考緊高考，我以為佢只係因為考試壓力影響。」不過安全起見，Amanda還是帶Lexi去診所驗血與驗糞。其後Amanda飛到西班牙進行拍攝工作，突然收到英國政府部門電話，要求她填寫女兒食物清單的資料，原來女兒患上「綠猴腎細胞毒素產生性大腸桿菌」。醫生又告訴Amanda，開給Lexi的抗生素沒有成效：「我唔想嚇親你，但你個女出血好嚴重，有機會患上敗血症。」醫生指人類甚少感染到這種病菌，感染的通常都是農夫，特別問Amanda是否在農場居住，有沒有養家畜。

將Lexi送院後，Amanda與丈夫Chris亦陪伴在女兒身邊。Amanda亦安排自己的寵物兔子與貓都驗身，但未知道女兒的感染源頭。幸好Lexi入院5日後，情況好轉可以出院，但也要不時回歸進行更多檢查。原來Lexi是英國第113宗病例，而醫生指出這只是冰山一角，估計有更多病例會浮現。