《還珠》第三代小燕子李晟被誤傳死訊　本尊爆Seed鬧冇腦

神劇《還珠格格》拍過幾次，「小燕子」一角更令一幾位女星名成利就。第一代趙薇和第三代黃奕早已升上神枱，而第三代「小燕子」李晟亦有不少工作，在內地擁有不少人氣。

可是前日（19日）內地陸浙江省溫州醫科大學附屬第一醫院一位心血管內科醫生李晟，在門診診療時，被一名暴徒擅闖診間持刀砍殺身亡。李晟剛好和這名醫生同名同姓。就有搞不清楚狀況的網民跑到她的社交網留言揶揄，即令她爆Seed：「腦幹缺失的東西。」

38歲李晟是繼趙薇、黃奕之後，第3位飾演《還珠格格》「小燕子」一角的女星。更和劇中飾演「福爾康」的李佳航在2015年結婚後，育有1子，過着幸福生活。怎料，日前卻罕見動怒開罵，原來是因為溫州和她同名的李晟醫師遇到醫療暴力而身亡。但卻有網友誤以為她的社交網帳號是這名醫生的帳號，留下不少酸言酸語。

不少搞不清楚狀況的網友，到女星李晟的社交網留言：「小李！可惜了」、「一路好走」、「李醫生走好」、「一路走好，下輩子不要做醫生了。」還有的網友更誇張，留言挖苦這位慘死的醫生：「是不是收病人紅包，還沒看好病？又或者裝比沒裝明白呢？」讓李晟忍無可忍，出面回應網友：「能說出這話還是人嗎？，腦幹缺失的東西」。