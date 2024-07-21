劉穎鏇又瘦咗　操蜜桃臀做Super Woman

無綫奧運之星及奧運主持劉穎鏇（Tiffany），鄭衍峰，黃婧靈（波波），何泳芍及黃奕斌等，今日（21日）出席全城迎奧運活動，一眾藝員分組比併進行羽毛球、舉重和足球競賽。

成功收身的Tiffany接受訪問時，表示正為新劇角色努力操Fit，現時約122磅，比之前輕了幾磅：「其實我係想練線條，想啲肌肉實啲，唔係追求磅數，唔會為瘦而瘦，我目標想好似Super Woman咁好線條，但唔使好似佢咁厚身，依家身形仲未滿意，仲要練手臂，下半身同pat pat，（練蜜桃臀？）係呀，想再翹啲囉。」

問到新角色是否將大派福利？她直認：「都有機會，視覺同體能上都要求高啲，個角色都有好多打鬥鏡頭，覺得好啱我呢個奧運六星嘅崗位，希望透過運動推廣奧運訊息。」她又表示現時最擔心主持深宵的奧運節目時，會忍不住食消夜，但她一定不會食會令第二日水腫的杯麵，她說：「我最鍾意嘅薯片，蛋糕要戒，我會食多啲健康嘅果仁，加埋飲水就飽肚，不過我冇戒飯，操肌要食啲澱粉質。」

問到她可有留意港姐候選佳麗？她坦言沒太留意，打算到決賽時才落足眼力：「我記得參選初期，又唔識講嘢，影相又怕醜，等佢哋進步啲先，下半段我再留心睇，（有咩貼士畀佢哋？）畀自己多啲自信同開心啲，唔好受咁多外界影響，表演出自己最好嘅一面。」

同場的波波之前出席奧運活動時，被影到着了「紅底」，而今天同樣着短褲上陣的她就着了深藍色打底褲，更自爆是借了弟弟的短褲着，被指其打底褲褲腳比面褲更長，她笑謂：「係呀，比我條命更長。」雖然沒有再露底，但在台上仍然發生意外，當打羽毛球時，其面食正波餅，她說：「都痛呀，不過我食波餅大，之前試過成塊頭都係排球痕，（咁有冇請人餵餅呀？）咁又冇，我唔係人人都請食波餅，（你又畀對鞋撼到塊面喎？）係呀，我諗住助跑，點知又畀隻鞋揈正，好彩冇毀容啫。」

雖然在玩遊戲時論論盡盡，但自認有運動細胞，曾學花式溜冰兩年，只是平衡力較差。問是否上圍負荷太重致上重下輕有關？她則覺得其身材非障礙，而是她頭大，加上溜冰鞋的刀難控制才令她失平衡。

至於工作安排，她說未有新工作，要托傳媒幫她搲撈，最想接飲食及綜藝節目，而她早前拍攝另一個綜藝節目時，首次以三點式泳裝示人，算是自己一次突破：「其實鏡頭前或私底下，我都未着過三點式，希望出嚟效果可以成為『生命麵包2.0』，可以平反之前嗰個造型。」