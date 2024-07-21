《中年3》海選︱譚輝智堂姐出戰　82歲賴群玉不獲仔女支持

無綫歌唱真人騷《中年好聲音3》今日（21日）進行海選，評審有專攻「女高音」的新人海兒以及張佳添。今日參加者有譚輝智堂姐譚旨經唱出張惠妹的《藍天》、患有末期腎衰竭的48歲馮敬斌唱《遙遠的她》和82歲高齡婆婆賴群玉，她撐着拐杖清唱出歌曲《三年》。

譚輝智堂姐譚旨經是一名家庭主婦，育有一名18歲大的女兒，她表示譚輝智自從參加這個比賽後，蛻變了很多，稱自己今次參賽是全家上下一齊游說自己的，問到譚輝智可有給意見？譚旨經說：「佢叫我好好做自己，享受舞台（有冇信心入100強？）冇乜，如果唱晒成首歌會比較有信心。」又謂譚輝智非常支持自己，稱自己很久沒有踏足過舞台，以前都曾經參與過大大小小的歌唱比賽，亦奪得過獎項，不過她就言參加完今次比賽未必會再參賽，問到她可有看過譚輝智演出？她就指自己經常飛不在香港，故未能出席欣賞。

另外，馮敬斌是一名舞台劇導師，與藝人王浩信相熟，表示對方曾是自己的學生，選都知道自己今次參賽。提到病情，他表示病情是穩定，不過這個病不能痊愈，所以要一直「洗腎」，透露正在等待器官移植換腎。又言想趁現在有氣有力參加比賽追夢，透露上年都有參與海選，可惜未能入選。

至於高齡參賽者婆婆賴群玉表示自己是「貪得意」才來參加比賽，平時都有看《中年好聲音》，不過子女就不支持自己參賽：「佢哋話我超齡啦，好快會畀人叮出嚟（有冇信心？）我冇歌詞又冇歌譜都唔知點唱，但係首歌係我細個聽收音機唱過，唱番大半首出嚟都好。」