雲浩影唔想做老鼠屎壓力大到爆瘡　自認被Ivy So比下去

歌手雲浩影（Cloud）今日（21日）現身黃埔一個中學生的歌唱比賽擔任表演嘉賓，出名皮膚好的她，今日皮膚不在狀態，透露忙於排練舞台劇《遺憾收藏館》，因太緊張致壓力大引爆賀爾蒙失調，Cloud笑言：「舞台劇冇得NG，我又驚自己會狀況百出連累其他人，對白又好長，唔想做『老鼠屎』（影響到團隊），9月頭就演出，努力適應緊，我需要減壓。」

自言減壓方法是聽歌、唱K、睇戲和瞓覺。不過覺得排練舞台劇，令演技有所進步，而演戲與唱歌起相輔相成作用。Cloud表示在後台聽到多位參賽同學表現不俗，大讚犀利，對有部分參加者挑戰一分鐘唱歌，未唱到副歌就被叮，感到可惜，她分享自小參加歌唱比賽的經驗，「以前都試過被叮，唔係唱得唔好，係賽制唱1分鐘就被叮，係要有少少技巧，我會將首歌剪接調動次序，起碼唱咗副歌先。」

現場她演唱兩首歌，包括新歌《Dizzy》，是自己第一次用甜美聲線唱歌，講笑聽到都覺得惡心，自言走氣質、文靜和搞笑路線，讚COLLAR的Ivy So和Day才是可愛代表。對於早前有網民拿她的跳舞片跟Ivy So作比較，Cloud笑指：「唔使比，我差太遠，人哋太勁，佢跳嗰隻係難啲，總之兩個都靚、青春、開心，打和啦！（但你唔夠Ivy So甜？）我想夾硬打和，哈哈！我都好鍾意Day。」