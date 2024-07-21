王菀之被聲演考正　Ivy So都覺阿尷似姜濤

歌手王菀之（Ivana）、女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）、黃正宜（阿正）、張蔓姿及麗英作為粵語版配音員今日（21日）為電影《玩轉腦朋友2》到戲院進行謝票，Ivana與阿正都戴上口罩現身，阿正表示因為剛剛脫了智慧齒，面部有些紅腫，所以才戴上口罩見人。現場的工作人員宣布電影在香港及澳門地區，截至今日正式衝破6,700萬票房。

Ivana表示自己氣管一向有問題，所以才帶上口罩，她又指今次是第二次聲演卡通角色「阿愁」，自認與阿愁極為相似，不過她表示其實想像「阿樂」多一點，這樣就能帶給大家快樂。她又表示即使有配音經驗，但仍然會向新人偷偷學習，一齊進步，坦言覺得配音有一定的難度：「佢同演戲好唔一樣，因為佢主要係靠把聲去演繹，而且卡通片嘅角色表情很誇張，只可以靠把聲去配合。」

而首次成為「千萬票房女星」的Ivy So透露早前觀看電影覺得難以投入：「因為我成日都會邊睇邊自我檢討，睇吓有咩位可以再做好啲。」問到她覺得演戲還是配音更有難度？她表示經驗尚淺，所以各有難處，但認為配音很好玩。提到姜濤自認與角色「阿尷」相似，經常分享合照到網上，Ivy So笑言姜濤本人既可愛又大方，與卡通人物確實有幾分相似之處。