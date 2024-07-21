Ferrari 12Cilindri超跑抵港亮相

全新12Cilindri採用了全新打造的全鋁底盤，相較於812 Superfast 其軸距縮短了20mm，抗扭剛度亦提升了15% 。並擁有近乎理想的重量分配比，前後重量分布為48.4：51.6。（方偉堅攝）

搭載法拉利(Ferrari) 最新V12引擎新一代雙座Berlinetta跑車12Cilindri日前抵港亮相。全新12Cilindri俗稱「12缸」，設計靈感吸取自上世紀50與60年代富傳奇色彩的前置後驅車型，輪廓造型動感優雅，線條簡約和諧，並融合了主動空氣動力裝置，將性能提升至前所未有的新境界。

所搭載的代號為F140HD引擎，堪稱是該品牌經典自然吸氣V12引擎的巔峰之作，坐擁高達830CV最大馬力，引擎最高轉速更達9,500rpm，最大扭力678Nm可於7,250rpm時釋出。搭上8前速雙離合器波箱，0-100km/h加速可2.9秒笎成，至於0-200km/h更是少於7.9秒，極速愈340km/h。

12Cilindri 提供Coupe和Spider版選擇，隨着左軚的12Cilindri Coupe來港展示，代理公布了兩版本的售價，Coupe版約$700萬港元，Spider版就再貴多約$72萬。同時表示，右軚的12Cilindri Coupe最快可於2025年第四季交車，至於Spider版已不接受落訂，亦未有確實交車期。