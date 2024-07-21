汪小菲帶Mandy歐遊狂花幾十萬人仔　網民寸大S：天淵之別

大S前夫汪小菲近期帶台灣新婚老婆Mandy（馬筱梅）飛到歐洲瑞士度蜜月，所有舉動均受到粉絲關注，就有網友指出，汪小菲這趟旅程非常奢侈，對比大S和具俊曄的韓國旅程，根本天淵之別。

汪小菲和Mandy這趟瑞士度蜜月之旅，不斷有粉絲定期回報行程，繼阿爾卑斯山腳下的某間頂級奢華度假村之後，近日，又有粉絲發現他們現身盧塞恩，準備入住當地一間豪華大酒店，可以看到汪小菲穿着招牌的休閒短褲與襯衫，攬住Mandy正在辦理入住手續。為此，就有粉絲在社交網上指出，汪小菲相當奢侈，光是之前入住緊鄰湖景的酒店，一晚就要價26,000元人民幣（約28,100港元），比上次汪小菲帶媽媽張蘭去日本住的酒店還要貴上一倍，狂花幾十萬人民幣。

而在生活品質上，「馬筱梅算是和大S徐熙媛互換了位置！千差萬別 ！」並查出大S在韓國只穿一件900元人民幣（約974港元）的T恤，而馬筱梅卻戴上要價百萬的手錶，跟汪小菲豪華遊歐洲。網友紛紛留言，「有錢真好！不知道大S羨慕不」、「度蜜月肯定要花錢的」、「管閒事的人真多，不消費賺錢幹嘛，留着看嗎？」