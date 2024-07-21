「跨欄女神」吳艷妮證件照　同本尊兩個樣登熱搜

巴黎奧運舉行在即，近日官網陸續更新參賽選手的資料，其中代表內地參加田徑賽事的「跨欄女神」吳艷妮，曝光證件照也首次被曝光，但引來不少網友質疑，大頭照似乎P過龍，與本尊簡直兩個樣，立刻受到網友熱議，甚至登上熱搜。

吳艷妮擁有亮眼外形及1米75的高挑身材，出賽後就受到許多粉絲關注，但也因此引來不少酸民攻擊；近日她的基本資料被刊登在奧運官網，指出她3歲半開始學習舞蹈，母親還替她報名鋼琴、古箏課程，但因出生軍人世家深受爺爺影響，覺得女孩子不應該柔弱，所以5年級開始學體育，才因此走上田徑之路。

不只她的基本資料被曝光，就連她選手證上的大頭照也受到矚目，只見吳艷妮將長髮盤起，臉上畫著淡妝，頭頂還佩戴鵝黃色髮夾，迷你鵝蛋臉讓整個人看起來宛如大學生，相當清純且散發清新氣質。

不過照片曝光後，引來不少網友質疑，認為吳艷妮的證件照與平時比賽時的模樣差異過大，紛紛直言：「別到時候奧運村都進不去，人臉辨識不出來」、「證件照有明顯P圖痕迹，和本人有出入」、「把狂野犀利的風格修成了可愛風」、「只能說完全看不出來是同一個人」、「到時主辨認不出來，比賽會出事」掀起不少討論。

事實上，吳艷妮早前曾被網友質疑是否整形過，對此，她則大方承認做過雙眼皮手術，但其他改變都是因為體脂下降跟學會化妝，更直言「女生愛美，我也想要自己變美，我不可能因為網上某些言論，去阻斷我通往美的道路」，非常有自己的想法。