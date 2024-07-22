【是日通勝】

農曆六月十七

甲辰年 辛未月 丁亥日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、上午9時至11時、晚上7時至9時

宜：會友、動土、移徙

忌：嫁娶、開市、理髮

幸運方向：坐南向北

幸運數字：44、13、02

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：謀事要有責任感，有時吃一點虧在所難免。

金牛座：投資要量力而為，盲目跟風容易損手收場。

雙子座：心存善念，多幫助別人，運勢將止跌回升。

巨蟹座：正財運上升，不難憑工作表現獲加薪機會。

獅子座：三心兩意，處事拖泥帶水，不易取得佳績。

處女座：愛情運上升，單身者可迎來一段美好緣分。

天秤座：不夠主動是大忌，易令感情問題日趨惡化。

天蠍座：愛情運與財運皆上升，可迎來愉快的一天。

人馬座：事業運最差，不改變消極心態，遲早出事！

山羊座：做任何決定都要三思，才可避開破財危機。

水瓶座：職場上順風順水，保持謙遜，忌得意忘形。

雙魚座：具備親和力，能輕易跟陌生人打開話閘子。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）馬 事業旺

（跌）蛇 是非多

鼠：人緣佳，能與同事之間建立良好默契。

牛：腳踏實地，不隨便出風頭，有利事業。

虎：跟工作上的拍檔好好溝通，有益無害。

兔：今天宜做理財規劃，可帶來財富增長。

龍：財運相當好，可靠努力工作增加收入。

蛇：是日沖煞，易惹是非，說話要有口德。

馬：事業上有向好的兆頭，務必把握機會。

羊：人際關係好，可為事業發展帶來益處。

猴：瑣事纏身，宜做好本分，勿多管閒事。

雞：工作運不錯，但牽涉錢銀問題要小心。

狗：對身邊人疏爽一點，人際關係會更好。

豬：頭腦清晰，與人談判傾生意可佔上風。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

無法獨立，你的命運只能「被選擇」

因果決定一切，該來的總會來的。

多年的人生歷程中，有幸有不幸真實地體驗，得失成敗是好好的現實版教材。

命運可以用金錢改造嗎？可以靠購買昂貴寶石及其他招財物品，就能夠令財庫大開嗎？如果戴甚麼放甚麼，真的可以大富大貴，花幾大氣力也要取到手！

有些人會在媒體評論世界及自己身處的地方將會走甚麼運勢，那又關自己甚麼事？世界上任何地方怎樣變，首先是自己變好才是最重要。好多時人一旦不順景，往往產生一種依賴感，希望馬上得到改變，這時便給一些人有機可乘，藉詞推銷大量昂貴的化煞催旺物品，讓你有所依賴，獲得安全感。

決定運氣的好壞轉換，在於你的品格、心態、布局，八字計算攻守，人的意念、情緒可以改變自己命運，科學研究也證明。

有些人，你得當斷則斷，小心用智慧選擇來往的人，不要被其言論偽善所操弄，相當於選擇自己的人生，這是一個非常重要的概念，因我們人生很有可能被往來的人所糟蹋。