娛圈單打︱誰人踢爆水很深　偷食人夫輸鑊甘

龍婷自被揭發偷食人夫兼車廂激咀後，一直潛水冇面見人，男主角丘亞葵則劃清界線，清空社交網照片，更自創「Hello Kiss」解畫。呢段不倫戀之所以曝光，外界眾說紛紜，當中有傳係「中一生」爆料！嗚呀，勾心鬥角，爾虞我詐，水很深喎！

咪睇一班中一生攬頭攬頸狀甚老友，其實是非都唔少。早前曹敏寶被指同另一「中一人夫」梁浩銓撻着，後來更傳出被TVB掟入雪櫃。一班中一生隨即見風轉舵，有聚會都唔預敏寶，個個明哲保身，冇人為敏寶講過半句好說話，擺明唔想蹚這渾水。

至於斷到正一正的龍婷，因為獲TVB力撐，強調只係相片拍攝角度問題，其他「中一生」都冇咁忌諱。支嚳儀直認有發短訊慰問龍婷，周吉佩同羅啟豪更笑謂「自己冇Hello Kiss呢個禮儀」。之但係，當被問及事件係咪由中一生放料，三人隨即異口同聲否認，仲強調大家感情好好，唔會八卦感情事喎。

哈哈，講係咁講，但同行如敵國，龍婷會唔會因為得寵，招來某些人嫉恨，再憤而爆料，真係講唔埋。當然，吉吉、英國豪同支嚳儀，本身亦萬千寵愛在一身，公司給予機會不斷，冇必要篤灰。但有冇其他人睇唔過眼，真係你諗你。只可以講，職場如戰場，何況娛樂圈個個力爭上位，戰況激烈，有幾多人真係交心做老友呀？只要你有弱點畀人搵到，隨時萬箭穿心，萬劫不復。

不過話說回頭，若要人不知，唔好咁低B！有指緋聞男女未出事前非常高調，行街睇戲食飯直落，完全不在乎途人目光。最終東窗事發，怪得邊個吖！