星玄｜林明禎交叉背心「胸器」外露　射波波百發百中

今日係7月22日農曆六月十七，肖馬嘅朋友事業旺，事業上有向好的兆頭，務必把握機會。肖馬嘅林明禎，呢排去咗台北工作，仲喺社交網教大家點樣督珍珠奶茶蓋，話用拇指蓋住吸管口，就可以非常優雅咁享用飲料，之不過網民似乎，都唔將重點擺喺珍珠奶茶上面，事關明禎着住白色背心，胸前交叉設計真係十分吸睛，而明禎仲買埋黑色同款背心，着住去行夜市，仲玩埋射波波，估唔到佢嘅射功咁好，百發百中，靠自己能力贏咗公仔，今日事業運咁好，一定要把握機會，事業一定可以更上一層樓。

今日幸運星係天蠍座，愛情運與財運皆上升，可迎來愉快的一天。天蠍座嘅岑麗香（香香），自從結婚之後，就逐漸淡出幕前，專心相夫教子，做埋廿四孝媽咪，而呢排香香沉迷改造舊衫，仲拍片展示改造前後成果，可以話係心靈手巧，隨住仔仔長大，香香就話依家手上有幾個劇本，都會考慮復出拍劇，仲話唔抗拒性感出鏡，甚至願意着Bikini，而佢老公都好支持佢再拍戲，今日愛情運同財運都好好，有個咁支持自己嘅老公，可以一齊商討下接邊套劇，相信一定可以感受到，另一半嘅愛同支持。