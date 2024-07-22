東方日報C1：炎明熹要無綫準時出糧　續約條件曝光

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）自傳出離巢後被無綫雪藏，據知雙方一直就合約條款拉鋸，最近絕密內容曝光，當中Gigi重點要求準時出糧，加上有內地娛樂公司經理人以銀彈政策招手，並承諾將她打造成第二個G.E.M.，難怪與無綫高層樂易玲同場亦交足戲。

陷入雪藏及離巢風波的Gigi，除了被無綫高層樂易玲暗指忘本，更被網民鬧反骨。日前她出席活動時，無綫未有派員採訪，關係跌至冰點，當被問及與無綫合約進展如何，她直言仍未續約，目前尚在討論階段。據知，雙方由始至終達不到共識，主要是當中條款未能取得一致，近日網上流出續約絕密內容，其中最引人談論是Gigi一方重點要求準時出糧，並爭取工作自主權，因她對內地市場虎視眈眈，希望可以自己揸弗。至於一手捧紅她的無綫當然不會妥協，有感Gigi出道短短3年，實在獅子開大口。

其實一直有傳Gigi被內地公司以天價邀請過檔，當中涉及一名頗為吃得開的中間人，有指這名中間人乃Gigi年前參與音樂真人騷《聲生不息》時認識，當時無綫認為Gigi人生路不熟，便託這名中間人照顧，兩人相處近半年，中間人對Gigi有讚冇彈，形容她既乖巧又純真，落力為她接洽不少內地工作，令她於短時間內輕鬆勁賺數百萬，還初嘗做業主滋味，連掃兩層樓，之後她更搬入市值逾千萬元的將軍澳豪宅。

樂易玲同場交戲

據知情人士爆料，該中間人是前電台女高層，其後轉往內地發展，成為實力派歌手孫楠創立的娛樂營銷公司合夥人，曾先後製作多個演唱會。由於近日Gigi受續約問題困擾而跟對方傾訴，中間人除了給予意見，同時有意把她收歸旗下，並開出多個利誘條件，當中除了銀彈政策，更承諾把她打造成「G.E.M. 2.0」，令Gigi大為心動。

本來前路茫茫的她，現時如同打下強心針，大抵合約問題漸見曙光，Gigi前晚風騷現身「聲夢3小花」、After Class隊友姚焯菲、鍾柔美及詹天文的音樂會尾場，雖然未有受訪，但亦企定定任影唔嬲。曾公然以「忘本論」批評她的樂易玲與她前後腳現身，而且座位近在咫尺，起初未見兩人交流，但其後亦交足戲，齊齊舉V合照。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：