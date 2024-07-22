龍婷被前鄰居大爆料　6年前仍同老公仔仔住筲箕灣？

《中年好聲音》龍婷被斷正與演唱會揸弗人丘亞葵「蜜」會，丘亞葵一句「Hello Kiss」引發全城熱話，雖然丘亞葵及龍婷均否認緋聞，指大家僅傾演唱會事宜，不過網友都係唔收貨，令二人成為新聞人物。近日網上就有人聲稱喺2018年時已認識未成名嘅龍婷，指同佢係筲箕灣街坊，更爆料稱當時龍婷係同老公、仔仔及奶奶同住，意外爆出龍婷已婚背景！

該網民發文自稱係龍婷前鄰居，龍婷個性「開朗熱情大方」，想不到如今已是「小明星」。佢續指龍婷2018年曾住筲箕灣，兩人搭電梯結識及互加聯絡方式，之後佢亦有應龍婷邀請上家作客，當時佢屋企唔，一間房係上下格床，一間房係大床，「屋裏還有應該是她婆婆，她是有老公和小孩的，應該是老公過來工作就一起來了）。」分享龍婷的社交網，其中動態均是工作片段、唱歌片及生活心得等。

有網民留言驚訝龍婷已婚、有小朋友，發文網友堅稱：「是啊我去她家的時候有聊天來著 明顯是孩子去上學了 大概是婆婆在家老公上班」對於家庭被起底，龍婷僅表示「啲嘢過咗去就算啦」未肯談及感情狀況。不過龍婷亦講過自己初嚟香港時就住筲箕灣，經常流連海旁對着海唱歌，自己啲廣東話亦係行街市買嘢學番嚟。