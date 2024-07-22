【IB攻略】傳統學校轉讀IB課程是否輕鬆冇壓力？

很多家長誤解了國際學校和傳統學校之間的差異，認為轉到國際學校對孩子來說會輕鬆無壓力，因為他們以為國際學校不需要做功課、測驗和考試，就像去玩一樣。但實際上，國際文憑（IB）課程並不像你所想的那麼簡單。當孩子轉讀IB課程時，需要考慮以下問題：

高要求的課程：IB課程是一個高要求的學術課程，學生需要學習廣泛的學科，並且在每個學科中完成詳細的課程要求。這需要孩子具備良好的學習習慣、自主學習能力和時間管理技巧。

綜合評估方式：IB課程的評估方式不僅僅依賴於傳統的筆試，還包括口頭報告、研究論文、專題展示等多種形式。這種多元性的評估方式要求孩子具備批判性思維、創造力和解難能力，並能夠在不同形式的評估中展示他們的知識和技能。

語言能力：很多IB課程以英語授課,對中文為母語的學生來說可能存在語言障礙，學生需要良好的英語聽說讀寫的能力。

學科的廣度和深度：IB課程要求學生學習六個學科，包括語言文學(Language A)、語言獲得(Language B)、個人和社會(Individuals and Societies)、實驗科學(Sciences)、數學(Sciences)和藝術 (The Arts)。這需要孩子在多個學科中進行學習和應對不同的教學方法和學科要求。

高度自主的學習：IB課程鼓勵學生進行獨立的研究和探究，並要求他們積極參與學科領域的延伸學習和社會服務項目。這需要孩子具備主動學習的態度和自我管理能力。

考試壓力：雖然IB課程的評估方式多元，但最終還是需要學生參加統一的考試。這些考試對學生來說是一個挑戰，需要他們具備良好的準備和應試能力。

因此，家長在考慮讓孩子轉讀IB課程時，應該充分了解這些問題並與孩子一起討論，確定孩子是否具備應對這些挑戰的能力和意願。同時，提供支持和資源，幫助孩子順利適應轉讀IB課程的要求。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫《IB攻略》在書展大賣