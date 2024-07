無綫小花鄺潔楹(Judy)嬌小玲瓏,樣子甜美,活躍於社交平台的她會經常在網上分享日常生活和變靚心得,因此吸引了大批追隨者。本月正是Judy的32歲生日,雖了早前出了一輯「熟女寫真」之外,她近日又在網上晒出生日派對的靚相,只見相中她身穿一身粉色低胸吊帶裙,畫上精緻的妝容,手拿生日氣球,拍了一輯散發着活力可愛的少女照片,Judy留言說:「Best night in July Thank you all for showering me with love」照片一出,圈中好友湯洛雯、何依婷和江嘉敏等人即祝賀Judy生日快樂。