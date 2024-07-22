海上黑曜石　前衞遊艇低調奢華

凡是超級遊艇，無不以奢華為賣點，分別只在於表現手法是浮誇還是低調。而今次介紹的概念遊艇「Obsidian 81」當屬後者，船身以銀色襯灰色，獨特有型，像隱藏於大海中的寶石，其前衞造型猶如科幻片中的未來戰艦，更體現了極簡主義的魅力。

貌似戰艦

「Obsidian 81」是塞爾維亞設計師Igor Jankovic的作品，以深邃而神秘的黑曜石命名，預示它像這種寶石，是一艘低調地彰顯奢華的超級遊艇。先從外觀說起，長81米的「Obsidian 81」，設計走簡約路線，輪廓修長，線條流麗，表面光滑，塗層顏色為銀拼灰，其有型程度媲美戰艦，加上微微向下傾斜的船首設計，貌似一把利刃，可提升破浪時的速度感。

設施齊全

除了造型前衞，「Obsidian 81」的內部設計也別出心裁，特別強調人性化的布局，希望為船上的人帶來舒適的出海體驗。首先，遊艇有3層甲板，當中有10間臥室、一個主沙龍和兩個休息室，而每層甲板各有不同設施，包括無邊泳池、按摩浴缸、戶外電影院、日光浴區、直升機停機坪、大型車庫等等，後者可停放長9.75米長的小船及潛水艇。至於室內裝修走現代主義風格，除了木紋牆身、大理石地板外，還加入少許金色細節，配合柔和燈光，予人低調奢華之感。