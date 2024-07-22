特色主題美食　日日都有新鮮感

香港人愛貪新鮮，食飯講求性價比，又要經常試新菜，想吸引客人就要多動腦筋，餐廳不時推出特定主題的新菜或優惠，讓愛嘗新的大家日日都有新鮮感。

周末暢飲

來到星期六，最啱約大班朋友吃喝玩樂。西營盤音樂餐廳近日推出周六美食暢飲之夜，客人可從菜單中選出3道菜式，配2.5小時無限暢飲，夠晒開心。菜單有多堘選擇，前菜有香烤牛骨髓、阿爾薩斯炸煙肉丸子和蒜頭紅辣椒牛油燒軟殼蝦，主菜有羊頸柳、伊比利亞豬頸肉、原隻魷魚筒飯或香煎海鱸魚配蝴蝶結粉等。甜品有提拉米蘇或熱情果蛋白霜蛋糕等，邊聽音樂邊配氣酒酒、葡萄酒、啤酒、瑪格麗特和香桃雞尾酒享用，必定盡興。

多士繪畫

很多人喜歡入廚樂但又怕麻煩，剛於葵芳開新分店的西日Fusion餐廳於即日至8月16日逢星期一至五推出多士繪畫下午茶Picasstoast，內裏有繪畫工具，客人可選壽司塔可、抹茶甜筒或提拉米蘇，再配1杯飲品。品嘗時可在多士學習繪畫可愛的貓咪圖案，乳酪顏料加入天然食用色素，漂亮又美味，畫完打卡後可安心食用。客人上傳照片，標籤及追蹤官方社交平台，有機會得到環保袋1個。餐廳亦推出多款新品，有帕爾馬紅酒梨沙律、黑醋青森蘋果鵝肝壽司塔可及黑醋忌廉芝士吞拿魚壽司塔可等，甜品有日本青森縣蘋果系列和消暑果物冰茶系列。因應新開，會有不同的優惠。

自由配搭

每人口味各有不同，選擇多始終更靈活。尖沙咀歐陸餐廳近日推出自由配搭嘗味盛宴，大家可應因個人口味揀選頭盤、湯品、主菜和甜品，自由組合成3道、4道或6道菜菜單。頭盤有法國皇御生蠔配希臘乳酪及日本大葉雪葩伴牛骨髓多士、日本紅帝王蟹蛋泡棉配24個月法國康堤芝士片及海膽或日本鰹魚配日式油封洋葱‧薑及海膽，湯品有清香的煙熏西班牙紅蝦配士多啤梨紅桑子湯及魚子醬，又或鮮味的龍蝦濃湯配龍蝦酸麵糰，主菜可選松茸蘑菇濃湯配龍蝦意大利雲吞、慢煮雞胸肉配脆鵝肝‧羊肚菌及法國康堤芝士汁或日本A4和牛西冷配蠔薯餅及煙熏鰻魚汁，最後以花膠香草意大利奶凍‧龍眼和脆皮西班牙伊比利亞火腿作結，每位享用此嘗味盛宴的客人，可用優惠價升級品酒師的美酒推介，提升體驗。

善用本地食材

香港有來自世界各地的頂級食材，但其實本地亦有優質之選。灣仔本地創意餐廳由廚魔梁經倫和主廚陳嘉賢主理，主打農場到餐桌概念，盡量選用本地食材入饌，近日餐廳推出新午市餐牌，前菜有參考台灣三杯雞做的的香煎田雞腿，配加臘肉的香煎糯米飯，相當惹味。時令蔬菜撻以有機當造的根莖蔬菜配本地南瓜蓉餡，帶天然甜味。主菜是日海鮮選用時令馬友，煎香後配本地甜椒製作的哈里薩辣醬汁，魚香肉嫩。另一道烤焗乳鴿抹上甘蔗糖漿，羊肚菌內的法式雞肝醬是用本地農場雞隻的雞肝製作，配淮山和韭菜花汁，中西合璧。甜品有士多啤梨‧山楂或柑橘甘納許選擇，酸甜消滯。

牛魔王之選

嫩滑多汁的牛扒，啖啖肉又滿足。尖沙咀意大利菜食府近日推出牛魔王派對，行政總廚Marco Maggio選5款優質牛肉料理，包括米蘭式炸牛仔扒伴火箭菜沙律及車厘茄、香煎澳洲和牛西冷伴雞油菌汁、香煎牛柳伴薯蓉及粉紅胡椒汁、燒澳洲黑安格斯紅屋牛扒及燒澳洲黑安格斯斧頭扒，於星期一至四（公眾假期除外）惠顧2款以上肉類菜式，第二客售價較低的可享半價，感覺更抵。此外，星期一至五下午茶時段（公眾假期除外），供應辣肉腸、海鮮及黑松露牛肝菌等5款味道薄餅，客人品嘗時可自由搭配2款飲品，又或選擇1.5小時無限暢飲意式雞尾酒Aperol Spritz。主餐牌同樣推近菜，包括海鮮他他三重奏、牛肉他他三重奏、烤八爪魚伴焗薯忌廉及油醋汁、水牛芝士意大利雲吞伴紅蝦和脆皮春雞伴炸薯條等，最後來一客反烤蘋果撻伴雲呢拿雪糕，冷熱交替好過癮。