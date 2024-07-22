鍾嘉欣復出開綠燈想全線接Job　由結婚開始等開個唱

藝人鍾嘉欣今日（22日）出席活動，她表示剛與老公一家人一起歐遊3星期，她説：「真係要多謝老爺同奶奶，因為老爺80大壽，奶奶特登用咗成年Plan行程，完成咗老爺嘅生日願望，一齊坐郵輪。」不過她指當初很緊張3個小朋友未必適應長時間行程，笑言結果整個行程與老公變成「阿四」，更笑指要去多一次旅行放鬆才夠。她表示今次行程遊覽了很多名勝景點，但最吸引她的卻是當地的街市，她指作為母親後很愛逛街市，結果當地的街市食她大開眼界：「好大好多顏色，啲糖果乜嘢形狀都有，睇到我嘩！嘩！嘩！」

她表示今次旅程令她增磅不少，笑言自己也不敢看，是時候操肌，提到她在社交網晒相，見她腹肌強勁，她笑言只是陰影，又表示要加緊練歌：「雖然8月會喺廣州開騷，但去旅行冇理由自己匿埋練歌。」不過她透露小朋友今次不會去廣州之行：「佢哋寫咗卡畀我叫我加油，我應承佢哋今次會做到最好，到下次佢哋嚟得睇一定會睇到媽咪好勁！」

她坦言等了這次個唱多年：「由結婚開始有啲傷心，傷心唔係因為結婚，係突然消失，作為粉絲嘅偶像，我突然走咗佢哋會唔開心，所以我上返台。（歌唱回歸？）成個線回歸，乜都得，主持、舞台劇、電影、奸角、打女，幻想就會變成真實。」她更希望能到各地舉行巡唱，又指香港站是她必然之選。