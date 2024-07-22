中年3︱「空姐牛肉飯」驚喜現身海選　被瘦底大波評判讚音色靚

《中年好聲音3》又嚟喇！昨日（21日）進行第二日海選，焦點參賽者落在有82歲高齡婆婆、《中年2》亞軍譚輝智的45歲堂家姐譚旨經及曾因腎衰竭失聲的48歲舞台劇導師馮敬斌。而外號「空姐牛肉飯」的郭德英現身參賽，亦成為焦點中的焦點！

郭德英在社交網已透露自己會參加《中3》，她亦不時更新在排隊等候的情況。直播畫面見到她見到一眾評審之後，便打招呼說︰「Hello！各位評審好，首先要講聲辛苦晒先。我係1953，中文名叫郭德英，英文名係Annie，好多人都叫我『空姐』。」她停頓半秒之後便問︰「係咪覺得好得意呀？」但評審對她突如其來的問題感到茫然，郭德英再答︰「我以前係做空姐，依家係旅行社負責人。」之後便唱出林憶蓮的《難忘你》。

郭德英的表現獲評審不錯的評語，加上她是網絡爭議人物，相信入圍機會非常大。海兒說︰「音色幾靚，感情都做得幾好；如果要講嘅話，我覺得你抖氣好影響你唱歌。」並教她如何抖氣。韋綺姍指郭德英找的背景音樂有melody guide，令她無法發揮，郭德英聞言即表示網上找不到第二個版本音樂。張佳添稱林憶蓮唱的key一向是偏高，並說︰「如果低番半度你會發揮得更好……expression係唔錯，我聽到你有潛質。」另一評審劉易昇就讚郭德英音樂感很好。

郭德英曾任職美國聯合航空空姐，於2016年在西九龍中心的美食廣場開立食堂，並以「空姐牛肉飯」做噱頭。去年4月，郭德英宣布食店結業，並大搞旅行社。此外，她在社交平台不時貼出跟吳大強的合照，她的旅行社搞活動，也會邀請吳大強擔任嘉賓。