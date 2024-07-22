伍允龍拍戲出意外整傷腳做手術：有忽肉唔見咗！

藝人伍允龍今日（22日）到港台出席《奧運第一台》啟播活動，見他行路一拐一拐要人攙扶，又要以助行車幫助走路，他表示因月前拍戲時當中一個特技動作發生意外，左腳腳眼對下及腳面受傷，他説：「有忽肉唔見咗，好在冇傷到筋骨，做咗兩個手術，拆咗線依家仲有啲腫，今日先第一次着返鞋。」近日分別忙拍「網大」及電影的他，表示已開始復工：「劇組好好，安排拍晒啲文戲先，淨係影上半身，感謝主意外冇出大問題，相信過多個月就可以正常行路同拍番打戲。」他坦言家人及朋友也時常替他擔心，不過作為動作演員，受傷是難免：「我覺得唔係太嚴重嘅嘢始終會好番，拍出嚟嘅嘢係永遠，所以有少少付出係Ok。」

提到他因演出電影《九龍城寨之圍城》後人氣急升而工作大增，他感謝監製、導演給予他這個好角色，又指8月會為另一部電影開工，不過電影公司因事而延後，正好給他機會養好傷。提到舊愛鍾嘉欣8月於廣州舉行個唱，問他會否到場支持？他説：「我冇留意到佢開演唱會，如果佢邀請我我一定會去。（佢上次返嚟捧你場睇《九龍城寨之圍城》？）因為佢知有套咁嘅戲嘛。」另談到好友林峯也將於澳門開騷，他表示跟對方一直有聯絡，對方也有關心他的傷勢，提到對方表示會邀請《九》片的幾位好兄弟上台，問他屆時會否獻唱一曲？他笑言：「我唔想佢啲Fans走，哈哈！」他指若對方有安排，也樂意幫忙。