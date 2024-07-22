驚爆陳妍希原非演小龍女第一人選　呢位女星先係製作人心水

台灣女星陳妍希2013年與陳曉主演《神鵰俠侶》陳曉擦出愛火，最後步入婚姻，但近日2人婚變頻傳，卻始終未見出面澄清或說明。就在這個時候，《神鵰俠侶》製作人于正突然在直播中提起當年選角的內幕，表示第一人選為Angelababy而非陳妍希，一番話讓許多網友傻眼，認為他根本就在搶熱度，甚至有人直言趙麗穎更符合角色氣質。

于正日前直播再度提及《神鵰俠侶》選角過程，他透露，由於Baby接拍顧長衞導演的電影，不幸得了肺炎，因此無法出演。此話一出掀起大陸網友不滿：「很早就都知道了，現在拿出來說幹嘛？」、「前老闆請有點擔當，自己定的女主別甩鍋別人」、「她（Baby）還能出來？不被封殺了麼？頻頻熱搜。」而粉絲也心痛陳妍希無辜又中槍，總是莫名其妙被黑，似乎做甚麼、不做甚麼都能捱罵。

當年陳妍希演出「小龍女」時，就因圓臉遭嘲笑像「小籠包」，連香港導演王晶都開玩笑：「如果我是楊過，我會娶郭芙，找陸無雙當小三，然後請小龍女幫我帶孩子。」對此，于正還力挺陳妍希：「造型是我喜歡的，小龍女是我選的，我百分百滿意，而且堅信出來的效果。」

不過，2020年他卻於社交網分享Baby在綜藝節目扮小龍女美照，並寫下「當初你要是沒有生病，來了我的《神鵰俠侶》，那我就不會被群嘲了，此生最大的遺憾！」被外界視為在諷刺陳妍希，更打臉自己，雖事後刪文澄清，但仍被網友狂寸。

然而，于正的一席話也掀起大陸網上討論，適合演出「小龍女」一角的人選，其中呼聲最高的就是趙麗穎，認為她的氣質更適合。其實當年趙麗穎在《神鵰俠侶》中曾客串過「楊過（陳曉飾）」的媽媽「穆念慈」，當時的劇照一公開，氣質出眾的美貌，就有網友直呼「秒殺小龍女」。