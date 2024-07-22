文凱玲做高齡產婦　B女早產即開刀驚到震

港姐出身的文凱玲(Connie)剛成為人母，即發放B女的新相，她透露囡囡名叫IYLA，由於早產出世時只有4磅，她表示預產期原本7月尾，早產了個半月，拍照時差不多7磅重。Connie回想當晚覺得肚裏面的BB較平時少郁動，便到急症室檢查，結果直接住院做了一連串檢查，最後醫生表示要立即開刀：「準備開刀嘅時候，真係好驚好擔心，幻想咗好多可能會出現嘅問題同情況，好在BB好健康，出世嘅時候仲喊得好大聲。」

住院期間她見到其他媽媽旁邊都有BB，只有她自己一個感到有點失落，到出院時，BB仍要繼續留院：「生完但係冇得帶BB返屋企感覺好奇怪，之後一段時間我有時都會以為BB仲喺我個肚裏面。」由於BB提早出世，令她手忙腳亂，BB用品都未準備好，之前搬屋連箱都未拆，故坐月期間她每日都忙於執屋，及堅持泵奶帶到醫院餵脯BB。

女兒回家後雖然湊B好忙碌，但每日攬着BB便很開心，希望女兒能健康快樂長大：「IYLA喊聲好大聲，感覺她好有中氣嘅健康BB，因為她夜晚特別活躍，所以湊BB令我未有足夠時間休息，暫時只會接些簡單工作，盡量抽多些時間陪囡囡，見證佢嘅成長。」