劉俊謙父親原來係牧師　彈結他開騷大爆兒子戀事

男神劉俊謙憑電影《九龍城寨之圍城》紅遍兩岸三地，雖然他已有女友蔡思韵，但仍有不少粉絲自稱「劉太」，他亦成為「國民老公」。劉俊謙父母一直都好低調，原來劉爸爸是一名牧師，2020年還曾與其他牧者一同開騷。

近日內地網上傳一段劉俊謙父親劉穎牧師，在2020年10月舉行演唱會，直播時被問到兒子是誰時，劉穎牧師笑說：「我姓劉吖嘛，個仔叫阿謙，咪叫劉謙囉。」搞笑程度與劉俊謙有得揮，之後才說：「唔係，佢個名三個字，劉俊謙，係我同太太改嘅，真係人如其名。」主持也大讚劉俊謙人如其名：「又俊又謙虛！」之後主持提到劉俊謙從小在基督教家庭成長，問到劉穎牧師的教養心得：「佢依家入咗社會，特別喺呢個娛樂圈，好多試探，可以好紅，亦都可以好癲。不過咁，我哋經常為佢祈禱。」

不少網民也大讚劉穎牧師：「劉爸今年都68了還活躍着，還在教會出歌出書甚麼的」、「爸爸口才也好好」、「跟他爸爸說話一樣好溫柔的語氣。」

劉穎牧師與另外三位牧師一同舉行演唱會，當日演唱夏韶聲的《交叉點》、陳奕迅的《Shall We Talk》等歌曲，又演唱不同詩歌，還彈木結他。表演期間又講起劉俊謙中學軼事：「我做咗牧師好多年、做咗爸爸好多年，我個仔阿謙中學會考嗰年，發生咗一件事。佢係學校籃球隊隊員，突然間佢想去打沙灘排球。」劉牧師當時對劉俊謙感到不解：「原來佢見到異象，原來佢隔籬班女同學係沙灘排球隊員，個女仔聲好甜、樣好靚，係佢杯茶。」

劉穎牧師更大爆當年是女方主動：「佢好大方同我同太太講，佢都好想拍拖，聽完之後我同太太都冇詑異，因為佢高大靚仔，想拍拖係好自然嘅事。」劉牧師師當時想阻止劉俊謙拍拖：「我同太太花好多時間聽佢講，點解想拍拖，原來想有啲拍拖嘅感覺，我同太太就分享喺中學、大學拍拖嘅經歷。我哋無即時拒絕佢，覺得需要尊重佢，同佢講『不如你用一個月時間諗下先』，因為要會考。」另一個原因則是那個女同學仍未信基督教，在信仰方面「唔係好夾」，將來溝通亦有問題。後來一個月後，劉俊謙擱置拍拖計劃，相當乖仔。