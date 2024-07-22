許冠文領軍入戲院搞大龍鳳　忍唔住叫人專心睇戲

英皇電影《破．地獄》為香港影壇罕有聚焦殯儀業的作品，由陳茂賢執導及編劇，演員包括許冠文（Michael）、衛詩雅、周家怡、秦沛、金燕玲等，早前宣布落實於11月14日公映。導演早前聯同台前幕後親自製作一條史上最華麗陣容的「《破．地獄》戲院禮儀片」，片中「戲院禮儀師」Michael入戲院欣賞自己參演的電影時，卻遇到犯下連串戲院場內不適宜行為、由其他演員飾演的「問題觀眾」。首先有開場後姍姍來遲的鍾雪瑩，影響準時入場的觀眾睇戲，再有朱栢康及梁雍婷拿出電話自拍留念，阻擋後方Michael的視線，逼得Michael好言相勸。周家怡更在戲院興奮地打電話給友人傾偈，而壓軸出場有曾於《不日成婚2》飾演兩婆媳的衛詩雅與金燕玲，二人場內雞啄唔斷，金燕玲更霸氣奶奶上身，爆出一句「好巴閉咩？」非常爆笑！經過Michael提醒下，最終眾人都專心欣賞電影，畫面猶如《破．地獄》提早首映，令人十分期待。

Michael對此大呼好玩，笑言：「我覺得幾好玩呀，一班演員喺戲院入面扮晒睇番自己，感覺好好玩呀。」提到對電影的期望，最緊要觀眾享受電影：「希望上映嗰陣，觀眾好似我哋咁嘻嘻哈哈笑緊，呢個係我希望啫！不過多數都唔可能，因為戲入面都好多喊嘅場面。」他預告新片拍出人生的五味雜陳，開心有時，悲傷亦有時，相信為觀眾帶來共鳴。