做錯事就要承擔責任，道歉同賠償，就好似日本AV界嘅「獻身賠償系列」咁，當中嘅女主角就深明此道，知道自己做錯咗事，往往會獻身肉償，真係賠得夠晒徹底呀！

債主臨門

喺Moodyz出品嘅《拘謹的美麗妻子成為代罪羔羊》入面，新村朱里嘅老公突然失蹤，之後有一班債主搵上門，原來個衰佬欠下一大筆錢，所以走咗佬！由於朱里冇錢還，而班債主見佢秀色可餐，於是要求阿妹獻身抵債，朱里只好答應。班債主除咗對朱里日夜蹂躪，仲出動好多情趣玩具令佢高潮迭起，漸漸朱里不知不覺愛上咗呢種強烈刺激，甚至反過來苛索快感添！

激戰女僕

於喺S1推品嘅《極上J Cup人妻捕獲！》當中，鷲尾芽衣嫁到個高層老公，一直過住豐衣足食嘅生活，點知老公因為貪心虧空公款，結果被社長發現，不過社長冇話要報警處理，而係要求芽衣做女僕以償還呢筆公款。芽衣換上一套低胸女僕裝幫社長做家務時，心口對J奶瘋狂搖晃，令社長按耐不住要求芽衣表演胸夾，之後再上床激戰！而芽衣發現社長唔單止有男人味，而且雄風強勁，令佢飽受快感衝擊，搞到佢唔想返屋企，留喺社長屋企過夜。

光豬出火

片廠山與空製作嘅《下跪道歉的同事OL》，講述宮西光因為被客人投訴，搞到要下跪謝罪，之後高層更將佢調去另一部門，而呢個部門全部都係鹹濕佬，光妹初嚟甫到就被要求剝光豬工作，唔單止要洗埋廁所，仲要幫班鹹濕佬出火，變成洩慾工具。然而，光妹奴性極重，認為賠罪就係要徹底，所以完全無怨言！

簡評

喺3部作品當中，本仙最鍾意宮西光主演嘅《下跪道歉的同事OL》，原因係劇情反映出日本打工仔對於賠罪嘅堅持同決心，加上宮西光為咗賠罪而被百般玩弄，場面夠晒荒誕又淫亂，一方面戥光妹可憐，另一方面又令人睇得好過癮！