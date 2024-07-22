方力申同女友玩視像　黃翠如拒蕭正楠飛巴黎探班

無綫奧運節目主持方力申，黃翠如，鄭衍峰，莊琬晴及鄭衍峰，偕拍攝隊伍今晚（22日）起程往巴黎，展開為期10多日的採訪奧運工作。素顏，踢拖及帶備奧運天書上機的翠如，只帶了兩個未裝滿物品的行李篋，她笑言為購物做好準備。

在奧運節目中，負責奧運旅遊資訊的翠如，表示上機前已做足功課，其中要帶備6及7件替換衣服，她說：「因為巴黎依靠每日都超過30度，有熱浪侵襲，先過去嘅同事話當地好環保，選手村、交通工具都冇冷氣，好彩我哋住附近嘅酒店係有冷氣設備。」又指選手村的房間靠地下凍水管恒溫，長期保持23度，而床更是用環保技術紙製成，令她相當好奇，望儘管到當地見識再介紹給觀眾。

問老公蕭正楠在她起飛前有何叮囑？她說：「佢早兩日去咗汕頭拍劇，以為佢會趕返嚟做我司機，兼幫我搬行李，但佢最終只叫我玩得開心啲！」續說以前拍攝旅遊節目經常出埠，近年也周圍飛，所以老公早已習慣。問老公可會飛抵巴黎會合她？翠如則慳妹上身說：「巴黎機票好貴，大家都老夫老妻，之後佢又去布拉格拍節目。（你去陪老公？）機票都係好貴，要去就去啲兌換率平啲嘅地方。」

談到翠如日前去探望剛誕下B女的連詩雅，她說：「BB好得意，我見到BB時都係出咗世40幾小時，好少BB一出世個鼻樑咁高，輪廓好出，我仲打開佢啲手指同腳趾嚟睇，全部好修長似媽咪，將來一定好多人追。」她相信應該好多人爭住做BB契媽，自爆可能升呢做「大姨媽」：「Shiga叫我做家姐，咁叫我都幾好！」至於她可會湊熱鬧生個B？她指一切隨緣。

同行的方力申透露在10多日行程中將很忙，除要採訪開幕，主力採訪游泳項目，目標是訪問到香港泳手，又要全日到游泳館等參賽泳手，兼且酒店離奧運場館頗遠，車程約1小時，所以工時較長。

問到是否有信心可訪問到泳手，他謂順機應變，因他未能進入比賽場館，只可在採訪區等候運動員經過，同時他亦知選手比賽前及進行中不宜接受訪問，所以他打算留待決賽後才全力出擊，捕捉參賽健兒，又笑言為求交「功課」，或「黐」住翠如四出拍攝，以免交白卷。

小方雖然指今次奧運之旅充滿未知之數，不過能參加體壇盛事，心情當然興奮，他表示：「知道奧運好多設備，如火炬，隊服都係名牌，同埋有好多插畫師嘅作品。」問到其圈外女友Maple可有叮囑？他大方謂：「你又知佢有叮囑，都係視像同打電話，但唔會叫佢嚟採班，返香港後，我又要去中山舉行個唱，之前6月時喺佛山開過騷，佢都有嚟捧場，但中山就未知佢嚟唔嚟。」