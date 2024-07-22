蘇韻姿飛巴黎拍奧運節目　識法文大派用場

蘇韻姿偕HOY TV藝人阮偉倫今晚（22號）齊起程往巴黎4日拍攝奧運特輯節目，她表示：「搭13小時機，主要拍攝有關奧運嘅時尚品牌系列，我都好好奇想親身睇吓，行程都幾密吓，不過都有時間瞓覺嘅。」而阮偉倫則說因未曾到訪法國，打算以最短時間體驗當地文化，希望曾遊法國的韻姿前輩可以帶路。

識法文的韻姿表示會負責搵路，但亦指當地人可用英語溝通，她說：「之前去過巴黎同康城，佢哋都識英文，當聽到你哋啲法文唔係咁流利時，佢哋都唔會嘥時間，直接同你講英語。」阮偉倫謂因奧運關係，當地聚來不少自世界各地的遊客，屆時趁機可認識不同國籍的新朋友。

問到可有機四出遊覽？韻姿指此行是寓工作於娛樂，亦覺得行程可以加多幾日：「可能公司聽到我哋嘅聲音，又覺得我哋呢個組合好厲害，下次可以去耐啲，或者去成個月。」雖然難得到法國，但她沒打算在當地逗留多幾日順道旅遊，因為要趕返港，她表示：「我教小朋友音樂班，我返港嗰日佢哋要參加表演，所以一定要去睇，我都好緊張佢哋表現，不停傳片畀佢哋練習，又提佢哋要着咩衫。」阮偉倫則要返港開會傾節目，之前拍攝《一個人鐵道行》節目時，曾到訪新疆、西安及重慶，他希望節目添食時可遊西藏，韻姿聞言即表示有興趣參與，阮偉倫則謂：「咁改名啦，變《兩個人鐵道行》。」