朱晨麗心軟情人　同渣男有數講

花旦朱晨麗裙下之臣眾多，每次展開戀情前定會經過嚴格篩選，必屬孝順暖男，眼光獨到的她揚言從未遇過渣男，但若將來面對另一半出軌，她坦言或會選擇原諒對方，堪稱絕世好女友。

選美出身的朱晨麗（朱朱）近日一改斯文形象，於無綫劇《反黑英雄》挑戰打女路線，大受好評。異性緣旺盛的她，近年盛傳與富二代史昊洺撻着，她稱現時單身，認為愛情欲速則不達，雖然相信一見鍾情，但要先花時間互相了解才會發展進一步關係，又指過往每段感情皆由朋友開始，問到跟史昊洺關係，她說：「我哋係朋友，唔好困擾到佢。（話你對佢有好感？）我同佢係會聯絡嘅朋友，唔係出面講到咁誇張。」她坦承身邊不乏追求者，全部都是相識數年的朋友，但從未試過單獨約會。

月事不適 暖男前度送薑茶

朱朱揀男友從不輕率，她自認過往每任男友均具備孝順及窩心兩大要素，她舉例：「我每次月事唔舒服，佢哋會上網去搵資料，睇吓食啲乜嘢可以令我有所紓緩，佢哋會叫外賣去我屋企，例如薑茶、紅糖水等等。」她慶幸從未遇上渣男或爛桃花：「我本人好彩冇遇過，但有聽聞過，好似個女仔出埠，男友會消失搵唔到，話自己做嘢，但原來係同另一個人一齊。（如果係你會點處理？）知道一定會好傷心，覺得睇錯人。（如果你好愛對方，估到有少少事發生緊，但未去到上床咁過分嘅話，你會唔會選擇容忍？）要睇大家體諒度，個男仔係咪知道分寸喺邊，如果佢拿捏到分寸仲可以商量。（你會讓步？）只要唔係太過分，最重要有溝通，要知道究竟發生乜事。」

講到好姊妹陳煒指她好事近，朱朱笑指純屬誤會：「好多人覺得女仔去到某個年紀應該要結婚，但呢啲係緣分，人人唔同。（事業低潮時有冇諗過唔做，走去結婚生仔？）事業唔好就盡量做好，如果當時有個好對象，可能會有呢個想法，但我（過往）都好似係事業方面發展好啲。」朱朱自言事業心強，將來即使結婚生仔也會堅持工作：「就算生完小朋友都會出嚟做嘢，女人唔可以冇工作能力，只要有人搵，我都會繼續幕前演出。」現階段她希望可以在事業上再拚搏。

內地拍劇 拓展事業版圖

提到相隔兩年才再有劇推出，問朱朱到會否有感近年事業停滯不前？她解釋是公司安排她拍了兩部內地網劇《我叫趙甲第2》、《歸棹》及電影，只因所有作品仍未播出，故令人誤以為她消失幕前：「我唔想係單向藝人，希望可以喺唔同方向發展，雖然唔一定會成功，以前冇乜呢啲機會，依家公司安排畀我去唔同地方發展試水溫，對藝人嚟講係好事。」近年不少花旦相繼離巢，朱朱揚言從來沒有離巢想法，至於會否覺得鬧花旦荒正是上位好時機？她卻不認同：「唔係話啲人走晒，你就有機會，前提係如果你未準備好，有機會喺前面都冇用，觀眾眼睛係雪亮，佢哋自有評價，希望我可以得到大家認同。（想唔想好似佘詩曼喺內地咁受歡迎？）佢係成功例子，我當然希望自己係將來嘅成功例子。」另外，無綫上周收視昨日出爐，《反》劇繼續保持強勢，跨平台直播收視最高23.6點冧莊榜首。

何廣沛密密拍劇被叫忍口

入行多年，朱晨麗在圈中有過不少緋聞男友，當中與無綫小生何廣沛傳得最盛，2人被指於2017拍攝劇集《超時空男臣》撻着，惟去年男方突然取消關注朱朱的社交網帳號，結束6年情，再見不是朋友，即使同場亦零交流。及後何廣沛承認戀上靚女公關Sarah Mui，並表示雙方穩定發展中，早前更上載外遊蜜照，Sweet到爆。

而忙於拍攝新劇的何廣沛，近日於社交網上載開工花絮，雖然下月初才牛一，但已獲劇組提早慶祝，令他開心不已，大合照時也忍不住畀心心，他留言：「拍攝有趣的短劇，迎來今年第一個生日蛋糕。」粉絲紛紛留言送上祝福，亦叮囑他要忍口：「聽講有人Keep緊Fit，食完又有排還，期待你在更多新劇中發光發熱呀！」

場地:鉄板燒海賀

髮型:Terrence Chan@HoLA il colpo hair & pets