【是日通勝】

農曆六月十八

甲辰年 辛未月 戊子日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：祭祀、裁衣、理髮

忌：動土、置產、安床

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：15、33、22

幸運顏色：金色、白色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：事業有進步，但對收入增長勿抱太高期望。

金牛座：可從工作中獲得滿足感，但切忌得意忘形。

雙子座：不要多管閒事，耗費心力，更會惹上麻煩。

巨蟹座：抱持一顆謙卑的心，可從別人身上獲啟發。

獅子座：血汗錢不易賺，更會出現勞而無功的情況。

處女座：財運非常好，但要懂得知足，忌貪得無厭。

天秤座：投資運平平，認清市場形勢，勿貿然落注。

天蠍座：笑多一點不會蝕底，幸運之神會陪伴左右。

人馬座：運勢不過不失，保持好心情，身體更健康。

山羊座：與人溝通忌自說自話，須顧及對方的感受。

水瓶座：人氣欠佳，親和力不足，與人合作易碰釘。

雙魚座：遭小人暗算，不得不作出適當防備和抵抗。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）馬 易破財

鼠：不要相信任何人，才可避免財物損失。

牛：找個信賴的拍檔，理財方面會更順利。

虎：在工作上表現出耐性，就不會有問題。

兔：宜檢討待人態度，說話時要注意措辭。

龍：責任感強是好，但勿把所有事攬上身。

蛇：嘗試向意中人表白，易得到滿意答覆。

馬：是日沖煞，心情不佳，易花掉冤枉錢。

羊：做事忌三心兩意，以免陷入兩難困境。

猴：女性的魅力特別強，易吸引異性注意。

雞：工作上要留意細節，提防小人搞破壞。

狗：收入有增加的可能，前提要努力工作。

豬：有伴侶者要互相忍讓，切忌太過專橫。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

字的五行

在字體五行區分上，有些人以發音上去分別五行，以宮、商、角、徵、羽五音分，五音五行是以商為金、以角為木、以宮為土、以徵為火、以羽為水，此中之分歧在發音於牙、發音於舌、發音於喉……而去確立。

此種納音五行有很多玄學家接受，當然，亦有很多玄學家不接受。不接受者認為雖同一個字，上海人發音不同，北京人發音不同，廣東人發音不同，雖則普通話有國家之標準音標，但始終每一省份所說之普通話或多或少都有一些差異。若每一個族群所說的，則差異更大了。雖廣東一省，有廣州話、潮州話、客家話、台山話……便更複雜了。

所以，有些玄學家認為應該從字形上去分別五行，若木字部首的便為木、金字部首的為金、水字部首的為水、火字部首的為火。當然並非只以此定五行，尚有如從物質、物象、形態……而去分其五行。

三點為水、雨字部也是水，灬為火、日字部也是火，金字、刀也是金，土字、田也是土，木字、糹也是木。類別上自然會有些字是沒有五行的，如大、小、細、巨，此中便要看着上文下理而定之。如大海便是水，大石便是土，大明便是火，大樹便是木。