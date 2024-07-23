趙露思新劇唔達標照衝擊釜山　與佘詩曼爭視后

內地小花趙露思年初推出以中醫為題材的劇集，卻被狠批劇情及演出「唔達標」，想不到近日卻成功入圍角逐《釜山電影節》視后，與香港視后佘詩曼爭獎，不少網民即留名等睇好戲。

年僅25歲的趙露思近年相繼憑主演劇集《星漢燦爛》及《偷偷藏不住》成功上位，榮登劇壇新一代女神。然而去年她夥拍羅一舟主演《後浪》，因劇迷形容「劇情邏輯浮誇兼狗血」，被狠批為劣作，而趙露思扮演的中醫傳承人「孫頭頭」，更被指「性格白目兼沒文化」。該劇於網上平分僅得4.1，淪為年度爛劇，令趙露思的演藝生涯蒙上污點。

不過近日韓國《釜山電影節》的「第6屆亞洲內容大獎」最佳女主角公布入圍名單，趙露思竟憑《后浪》入圍角逐視后，與《新聞女王》的佘詩曼正面拗手瓜，令不少網民看傻了眼，紛紛質疑評判的眼光及入圍準則，甚至有人直指相信阿佘「單手已能拗嬴」。而高海寧（《新聞女王》）及張曦雯（《破毒強人》）則入圍「最佳女配角」；至於炎明熹因主唱《新》劇主題曲，亦入圍「最佳原創劇集／節目／電影歌曲獎」，結果將於9月5日公布，大批劇迷於網上留言「食花生等睇好戲」。