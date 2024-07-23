邵美琪回巢搞笑孖關禮傑做上等人　張曦雯恨交手偷師

80年代無綫花旦邵美琪，去年獲影迷慶祝其入行40周年，戲癮大作的她月底將與多位靚女後輩拍攝以查案為題材的喜劇，張曦雯直言想偷師，陳瀅則希望多點對手戲。

近年不少昔日花旦相繼回巢無綫拍劇，當中包括佘詩曼、宣萱、楊茜堯等，而多年沒有拍劇的邵美琪（Maggie）本月底亦會返無綫開拍全新喜劇《臥底嬌娃》，劇中演員還有多年來都型爆的「Fit佬」關禮傑，2人演名流夫婦，由於演上等人，故Maggie會以高貴造型示人。其他演員還有張曦雯、陳瀅、羅毓儀及馬貫東。現年59歲的Maggie雖然即將「登六」，但多年來保持得相當不俗，上年影迷會更與她大搞入行40周年慶祝活動，而她亦Keep住跟不少圈中好友聯絡，2017年她曾參與無綫《跨世代》拍攝，對上一套則是2019年的《街坊財神》。

今次新劇是查案喜劇，劇中Maggie、關禮傑有一名女兒，由鍾柔美飾演，Yumi劇中做番自己，鍾意唱歌、跳舞，一心想入女團。關禮傑於1987已跟邵美琪合作古裝劇《飲馬江湖》，之後亦都有不少合作，他昨日接受東網獨家訪問時謂：「都有好多部，我哋又喺上海合作過舞台劇《我和春天有個約會》，又去過台灣拍過由馮淬帆監製嘅連續劇，今次佢返嚟大家都好開心，大家都係好朋友，我哋已經試咗造型，大家好合拍、有商有量，期待有火花。」

而陳瀅、張曦雯（Kelly）及羅毓儀為了查一宗毒品案而笑料百出，陳瀅、Kelly趁開工前分別到希臘、泰國旅行，輕鬆一下，2人於社交平台晒相，穿着白色三點式的陳瀅雖然只露背面，卻露出「股邊」，相當「股」惑。說到跟Maggie合作，陳瀅受訪時謂：「非常開心，我好鍾意睇佢啲戲，不過雖然今次係喜劇，但監製同我講我唔係負責搞笑，反而要有實淨嘅一面，好可惜，今次好多演員係未合作過，覺得好新鮮。」而Kelly劇中飾演心理專家，她謂：「今次角色同我平時好唔同，之前拍過啲輕鬆劇，拍時氣氛特別開心，劇中演員都係第一次合作，特別邵美琪，好多年前都曾經見過佢，今次希望可以同佢有多啲對手戲，乘機偷吓師。」

至於年頭奪得「飛躍進步男藝員」的馬貫東被問到受到公司力捧，多次做主角時，他謂：「會把握機會，對自己亦有信心，監製好好，上一套搵我做『衰神』，將我成個人改變咗。」今次劇中飾演臥底的他好有正義感，表面上是花花公子、但內心好多抑壓，馬貫東謂：「劇中講我好打得，又要揸電單車，由於角色需要練大隻，所以呢排狂做Gym操肌，本身自己有運動開，有方法快速大隻，但日日都操到好攰。」