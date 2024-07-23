吳卓羲鄧智偉錄製《別怪她》2.0：開心回憶

藝人吳卓羲近年於內地爆紅，亦參與不少劇集、電影拍攝，曾做歌手的他以一首《別怪她》唱到街知巷聞，早前受訪時更宣布將重返樂壇。原來卓羲與多年好友及音樂才子鄧智偉日前已秘密為《別怪她》2.0進行錄音工作，新作隨時面世。

歌曲《別怪她》是2005年無綫劇集《酒店風雲》的片尾曲，由鄧智偉作曲，推出快將接近20年，故今次2.0的誕生可謂相當有意義，鄧智偉於社交網PO文:「前幾天是一個非常值得記住的日子，我們終於把這首歌錄好了，創作《別怪她》已將近20年，隨着時光過去，那表示我認識這位朋友也快20年了。敬請期待，20年後的相遇......」

鄧智偉接受東網獨家訪問時謂:「今次能夠做《別怪她》2.0其實非常之感動，錄音時覺得大家都唔同咗好多，但卓羲係仍然有佢嘅嘢喺入面，一聽就知係佢。」他又指5年前已相約卓羲做這首歌，但中途遇到疫情及各有各忙，現時終於成事。而吳卓羲受訪時謂:「其實我哋都講咗好耐會錄，但一直都未有時間去錄，20年後再錄《別怪她》對我哋嚟講係一個回憶，幾開心，我都好多謝鄧智偉幫我寫，同好用心幫我錄製呢首歌。」