梁思浩默認爆陳彥行另一半　再插楊思琦扮可憐：直話直說！

藝人梁思浩昨晚（22日）到將軍澳電視城為節目《直播靈接觸》錄影，並請來導演王晶任嘉賓，他表示欣賞王晶的大膽，又爆對方曾遇上「前世怨孽」，更因此為對方放棄一切。思浩表示今次是添食後的最後3集，又透露將會開拍Part2，不過因稍後要為另一節目《通靈之王3》拍攝，故預計年底才再為《直》開工。提到他在自家頻道的節目不時大爆娛樂圈秘聞，亦因此惹上不少是非，他笑謂：「多謝媒體關心，逢星期五講完都會有新聞。」又笑言圈中若有人開娛樂頻道，只有兩人可令他嚇怕退場，而其中一位就是王晶。

談到好友陳彥行的另一半早前被曝光，思浩被指是洩密者，對此他說：「我講嘢好直，如果有男朋友、生小朋友不妨分享喜悅，好似最近龍婷都話單身，但新聞寫原來係咁，咁如果我做介紹人，到時畀人淋鏹水呀！」他指若有伴侶的，最起碼也應告知身邊好友，免得出現尷尬情況：「如果你話單身，朋友身邊可能會有人想結識你，到時介紹咗就好弊！（今次件事影響友誼？）一件事還一件事，我呢件事嬲啫，但唔等於我唔當佢朋友，係忟憎啫，仲可以做朋友，係會有芥蒂。」然而對於記者多次追問是否洩密者一事，他未有正面回答。

另談到他在節目中直指楊思琦扮可憐，他説：「我係直話直說，我係對件事，件事係咁就係咁，我都喺呢行做咗40年，只係將睇到嘅人與事講一次，我讚人又唔見大家講，哈哈！（會擔心激嬲好多人？）如果個個都係讚，我都無興趣做，娛樂圈係有唔公平，大家又不讚我為炎明熹發聲？炎明熹、魏浚笙，我覺得佢哋係值得擁有更多條件，因為可能十年先出現一個呢啲人！」他坦言會保持風格。

至於王晶被問到「前世怨孽」一事，他直指很多人都有此遭遇，但拒絕透露自己的對象，只表示曾為對方放棄很多包括做人原則，追問是否跟他傳過緋聞的女星？他笑謂：「咁多人同我傳過緋聞，唔講啦，都幾十歲啦！」不過他坦言是值得的。

談到思浩指很怕他會做娛樂頻道，王晶即表示：「我係開呀！叫《王晶笑看江湖》，會講遇過嘅事、內幕、自己嘅睇法同影圈嘅真相，都會討論好Hit嘅新聞同推薦電影。（唔怕得罪人？）講得真話就無話得罪人，講得就唔驚得罪，都會分享自己嘅傻仔嘢。（情史？）情史我就唔會傻仔嘅！」

另問他會否再幫無綫拍劇？他表示要看對方需要，不過坦言《一舞傾城》應難以拍續集：「我諗難啲過審，比較踩界，但有好多其他題材可以拍。」他亦表示有跟其他內地平台合作。