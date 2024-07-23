王菲11月上海開唱原來流料　經理人以正視聽籲勿中黃牛招

近日盛傳天后王菲陪女兒放假到台灣遊玩，表面順道探舊朋友邱瓈寬，其實相聚是相討開騷，有人更指：「去台北見經理人的王菲，為演唱會商量了六小時情緒高漲。」即傳來王菲將於11月在上海「梅賽德斯.奔馳文化中心」舉行演唱會，消息更傳得言之鑿鑿，令不少歌迷一心諗住撲飛，捧暌違舞台多年的王菲場。不過原來全是流料，場館的工作人員表示目前沒有收到這樣的消息，準確的活動訊息建議關注官網，如有進一步更新，也只會在官方渠道發放。

「梅賽德斯.奔馳文化中心」亦在官方社交網否認王菲在11月開個唱，叫大家切勿中招：「聽說王菲要來飛碟開演唱會了！？我們居然是最後一個知道的！王菲巡唱上海站，是『梅奔』開館第一場演唱會，當年的盛況還歷歷在目，飛碟君也很期待再見面的那一天快點到來！請大家稍安勿躁，切勿相信虛假信息噢~#王菲演唱會#」

王菲經理人陳家瑛亦發出聲明，證實王菲開騷是流料：「最近關於王菲已落實今年開演唱會的傳聞，屬於不實消息，王菲暫時並無計劃舉行任何形式的演唱會。請大家保護自己的權益，以免受騙。本公司將保留法律追咎權利，再有人胡亂報道或因假消息影響導致他人受騙，必追究到底。特此聲明！」

陳家瑛表示，意想不到假新聞竟會有人相信，消息傳出後，各方不論是商業合上作的洽談單位，或是歌迷、朋友，都有緊張致電詢問，這是否實情，更有朋友指黃牛已經在售票，簡直非常離譜：「我們多謝大家對王菲的關愛，但王菲暫並無任何計劃要舉行演唱會！我重申但凡有人假作主辦方聲稱，主辦王菲演唱會，請勿相信。而歌迷朋友，亦敬請留言，如有人表示可以代購王菲演唱會門票，都是騙子，千萬別中計。」