時日正好　日夜歎Brunch好豐富

揀個好日子和親朋在假日享用早午餐，菜式主題琳琅滿目不在講，若是天朗氣清，藍天白雲景色實屬一絕，即使下雨，隔住大玻璃窗賞雨景，也是賞心悅目。除了白天，亦有餐廳攪攪噱頭在晚上舉行Night Brunch，讓大家試試夜食風味，很有諗頭。

地道意味

意大利的開胃菜不能盡錄，再加美食感覺更Chill。灣仔五星級酒店意大利餐廳主廚Valerio Mandile於星期六及日推出全新周末早午餐套餐，開胃菜有乾燥醃製豬肉、鯷魚及牛奶芝士、煮吉拉多生蠔配蠔葉、水煮蛋配意大利青瓜及羊奶芝士醬及經典茄汁肉丸等。主菜可選紫薯麵糰配蜆肉、海鮮濃湯卡納羅利大米配大蝦，又或升級的烤厚切西冷和牛或加拿大龍蝦配維蘇威鐘擺火山小番茄醬汁意粉，客人可配不同的無限暢飲套餐，享用雞尾酒、香檳和紅白等就更加歎。此外，餐廳推出新夏季菜單，清新水晶藍蝦芝士沙律、入味的西西里番茄煙熏茄子意大利飯和大蜆墨汁扁意大利麵等，同樣美味。

榴槤做主角

現正是馬拉榴槤當造之時，尖沙咀五星級酒店行政總廚何偉誠師傅一向有榴槤王子美譽，推出第六屆馬來西亞榴槤節2024，於7月及8月指定日子會有主題自助早午餐及晚餐，15款創新榴槤菜式有迷你貓山王鮑魚米鴨燉湯、D197榴槤芝士焗加勒比海野生龍蝦、沙巴海龍皇榴槤多士、D24榴槤腐皮石榴球、榴槤青芒酸辣沙律、炸魚配榴槤辣醬和榴槤麥皮蝦等。今次在現場更會有專員即開榴槤，成人可享用貓山王、黑刺、蘇丹王、小甜甜和XO打造果肉拼盤，讓大家嘗鮮。甜品有榴槤珍多冰、斑蘭榴槤豆腐花、迷你油炸鬼配班蘭榴槤咖央、榴槤炸兩和極拉絲芝士焗榴槤等，再加上會在場內送出不同獎品，最是開心。

經典美食

吃自助餐或早午餐，有時要出去和其他客人搶食物，想安安樂樂坐低慢慢歎，其實有好多選擇。中環意大利餐廳逢星期六及日推出意式早午餐，客人可利用點餐紙，歎盡約23款經典前菜，當中包括意式烤麵包、風乾火腿、自家製番茄醬配香腸、小八爪魚、意式吞拿魚醬小牛肉、燉煮牛肚和炸燉飯球等。主菜有水牛芝士意大利雲吞、牛頰肉配薯蓉、烤豬肋骨、烤雞、意式炸小牛肉或大比目魚配地中海醬等，最後以甜品拼盤作結，逢星期六會為女士提供免意大利泡酒無限暢飲，星期日則有奇趣魔術表演。

盛夏Night Brunch

天氣炎熱，很多客人晚上才出動。中環西班牙餐廳在這個7月逢星期二至四推出3道菜Night Brunch，無限量供應多款西班牙Tapas如伊比利亞黑毛豬拼盤、手工芝士、帕德隆辣椒、番茄蓉香脆麵包和自家製炸丸子等，西班牙燴飯可選海鮮或和牛配搭，甜品有焦糖吉士奶凍、巴斯克芝士糕或朱古力泡芙，配西班牙Sangria、葡萄酒或烈酒享用，晚上更放鬆。

大啖生蠔

肥美滲海水味的生蠔，一向受港人歡迎。灣仔意大利餐廳近日於周六推出蔚藍海岸周末早午餐，客人可享用無限量供應的生蠔，再加上各款沙律或海鮮，升級配意大利氣酒酒、葡萄酒或香檳等，鮮味十足。主菜有意大利手工意粉如墨魚寬管戒指麵、雜錦海鮮寬條麵和布拉塔芝士意大利餃等，另外有炭燒羊架選擇，最後以精美的甜品拼盤作結。小朋友亦可享3道菜早午餐，期間會有魔術表演和臉部彩繪等活動。逢星期一至五晚上6時至9時，餐廳會有生蠔之夜，2小時無限供應法國David Hervé N3生蠔，套餐包1款主菜，令人胃口大開。