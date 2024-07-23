陳秋霞入行半世紀　下月返馬國同香港中樂團Jam

資深歌手陳秋霞今日（23日）現身書展，為她的新書舉行推介會，除了兩位女兒外，圈中好友包括區瑞強、車淑梅、陳秀珠、陳美玲、導演章國明及音樂人馮添枝等亦有現身撐場。入行半世紀的陳秋霞表示今次是她的第2本作品，坦言自己已淡出多年，亦沒有練歌，難以像其他歌星般辦紀念騷，故索性寫書來作一個紀念。

她表當初是打算寫媽媽和她過去的點滴，及自己做為媽媽的心聲，不過當年不像現在般有大批幕後團隊照顧，因此媽媽會陪她到處工作，結果寫出來就變成像自己入行50年的經歷一樣，問到書中有否寫她的情史？她説：「有寫第一次見老公、拍拖，之後結婚，嫁咗去馬來西亞嘅生活。」她笑言當地多蚊，加上飲食文化不同，起初相當不習慣，不過最有趣應該是跟老公要家用的問題，她笑指要家用是一門藝術：「媽咪話無論自己本身有冇錢，都要攞家用，但我自己講到錢就會好怕醜。」

她表示今次只會留港幾天，見見歌迷及親戚朋友，問到除了出書會否為入行50年辦其他活動？她表示下月會在馬來西亞任表演嘉賓：「香港中樂團差唔多100人會嚟馬來西亞，同我哋一間大學有個表演，我身為香港人，有香港人過嚟一定要支持，會籌備一個歡迎晚宴，到時我會上台唱一首歌。」她又表示上年在同一地方跟交響樂團合作搞了一個「指唱會」：「我做指揮，一路指一路唱，韓國有好多個世界級嘅演奏家嚟，但佢哋咁勁我點同佢哋融合好呢？我就諗到不如我做指揮，做樣之嘛，佢哋其實唔使望我都識彈啦，哈哈！」她表示過兩天便飛回馬來西亞忙湊孫。