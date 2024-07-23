港姐2024︱鍾翠詩三點式拋胸先拔頭籌　秦冀雯盧凱怡力挽狂瀾

《2024香港小姐競選》候選佳麗7號秦冀雯（Yvonne）、8號盧凱怡（Kerry）和12號鍾翠詩（Tracy）日前與師姐馮盈盈及麥美恩（Mayanne）出發到塞班島拍攝外景。

7號秦冀雯、8號盧凱怡和12號鍾翠詩昨日（22日）一早便出發到沙灘拍攝泳裝鏡頭，之後在兩位師姐陪同下齊齊與魔鬼魚零距離接觸。水着上陣的3位佳麗大晒健美身材與魔鬼魚抱抱兼餵牠們吃東西，玩得相當開心， Mayanne則全程表現勁騰雞，拍攝期間有一條魔鬼魚在其腳邊游過，即嚇破膽露出痛苦表情包，相當搞笑。有指親親魔鬼魚會幸運7年，3位佳麗和盈盈聞言爭住錫，細膽的Mayanne為了Good Luck最終亦鼓起勇氣錫錫魔鬼魚。

盈盈與Mayanne和3位師妹吃午餐期間發生搞笑事，事緣三位佳麗根據自己口味選擇了喜歡的菜色，口味比較獨特的Yvonne竟揀選了苦瓜全餐，就連飲品都是苦瓜汁。之後製作組安排，兩位師姐需根據對3位師妹的第一印象為3人分配菜色，結果Kerry被安排品嘗苦瓜全餐，但她仍一邊吃一邊露出甜美笑容，相當專業。

3位佳麗與盈盈、Mayanne接受訪，講到拍攝泳裝事前是否已做好準備？Kerry說：「我哋從參選開始一直都有Keep fit，每個人都好勤力，我發現Tracy同Yvonne都食得少過我。」盈盈聞言大爆Yvonne非常自律，就連飛機餐都親自準備，Yvonne笑言：「我好聽話架，大家都叫我減吓肥，因為上鏡會好睇啲。」Tracy則指不擔心拍泳裝鏡頭：「但我都會食少啲，因為怕有肚腩。」Mayanne則搞笑說：「咁想睇我哋着泳裝咩？有咩好睇，十幾年前咪着過囉！」盈盈笑言：「都有做啲準備，但全部（泳衣）都係好運動型，唔會走光，好安全。」Mayanne聞言再搞Gag謂：「我帶咗我媽套泳衣嚟，簡稱面堅尼，由頭遮到尾，美白好緊要呀！」

講到Mayanne和Tracy同樣來自溫哥華，問到有否經驗分享給師妹？Mayanne說：「其實我已經變咗一個港女，你（Tracy）Feel唔Feel到我仲有溫哥華特質？」Tracy聞言明明想向師姐笠高帽，但卻被其餘四人誤解為爆Mayanne多嘴，場面搞笑；Tracy其實是這樣說的：「有（溫哥華特質）呀，就係好多嘢講，可以有好多話題，呢樣好好。」