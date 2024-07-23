東冲有料到：芭堤雅全新玩法

芭堤雅真理寺推出泰服租借服務，並可提供馬車讓你繞場一周，讓你在獨一無二的背景下打卡。（胡慧沖提供）

泰國芭堤雅有一獨特景點，相信可堪稱全世界只此一家！所講的正是「真理寺」。這個昔日稱為木雕之城的地方相關資料可在網上輕易找到，在此不再贅述。該處供奉着舍利子且已有40多年歷史，一大特色是內裏放置了不同宗教主題的木雕作品，而且一直以來仍處於「增建中」的狀態，是一處莊嚴肅穆、同時又令人感受到鬼斧神工的地方。

這個經典景點最近又再成為焦點，事關該寺因應了潮流，推出泰服租借服務，旅客花THB400（約HK$87）便可穿上租來的泰服在寺內拍照留念。今時今日無論布吉及清邁等都有多處泰服租借的地方，但主打陽光海灘、夜夜笙歌的芭堤雅跟泰服似乎有點格格不入，唯獨充滿宗教色彩的真理寺卻沒有違和感，打卡時可拍下獨一無二的背景，跟一般的佛寺及街道取景可謂截然不同。

多得泰國政府旅遊局幫忙聯絡相關單位，讓我拍攝全新一輯《冲遊泰國》時能到該處採訪。到訪當日天公作美，除了偶爾的過雲雨，整體而言天色很美，有關方面更特別安排了馬車，讓我跟女主持繞場一周，拍下了很多美景。

這間寺院除了環境甚有意思外，內裏更傳遞着特別信息。若果大家到芭堤雅的話，除了水上樂園及多姿多采的夜生活外，也不妨參加Local Tour花半天到這裏逛逛，加上現時還可以穿上泰服在獨一無二的背景打卡，絕對是賞心樂事。但注意進入寺院有衣着限制，穿着短褲或打扮太性感是不可內進的。

胡慧冲