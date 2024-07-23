打從心底的怕！蔡少芬拍《甄嬛傳》最驚係呢位女星

內地宮鬥劇《後宮甄嬛傳》自2011年播出至今，熱度不減。而近期更找來當年演員一同出演真人騷《煥新環遊傳》，不僅掀起劇迷回憶殺，劇中演員們更在節目中重溫當年拍攝的點滴。其中飾演劇中最大反派的皇后蔡少芬竟坦言，當年有些害怕飾演「沈眉莊」的斕曦。

節目上，蔡少芬對斕曦說，「我第一次見你的時候，不是《甄嬛傳》嗎？我是有點害怕你的，那時候。」原來當時的斕曦十分安靜，感覺非常保護自己。但聽到蔡少芬這樣說，斕曦第一時間呆了一呆，隨即淚崩，她坦言不是保護自己，其實是想走出那一步，卻不知道怎麼走，就怕自己一動就會摔跤。

斕曦提到，自己初次見到蔡少芬時根本無所適從，但心裏是非常喜歡對方：「我愈喜歡，愈不知道該怎麼表達，我只能裝作若無其事。」所以在旁人眼中看起來無所謂的模樣，其實是在掩飾自己。

直到有次蔡少芬主動上前與她搭話，開玩笑說：「眉莊，為甚麼我宮裏的戲你都不在，是不是我開會的時候椅子不夠坐。」而就是這一句話拉近了兩人距離，也對當時還是新人的她來說非常重要，尤其斕曦在人際關係中長期處於「被動」狀態，蔡少芬的舉動讓她感到非常溫暖，覺得對方猶如家人一般。