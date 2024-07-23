「新奧運之星」全起底　何沛珈何泳芍大騷Quali

無綫在2004年雅典奧運找來林峯、黃宗澤、馬國明、陳鍵鋒、吳卓羲及黎諾懿6人組成「奧運之星」，20年後到巴黎奧運再度推出全新「奧運之星」由3男3女組成，3位小生包括前國際學校體育老師黃庭鋒（Telford）、主持界「巨胸飛毛腿」鄭衍峰（Leonard）、「體壇周身刀」孔德賢（Danny）。3位花旦則有被譽為擁有「最強Body」的劉穎鏇（Tiffany）、何沛珈（Roxanne）及擅長潛水而有「美人魚」封號的何泳芍（Honey）。

「奧運之星」私下全是運動健將，黃庭鋒於英國寄宿學校唸高中期間，曾是學校足球隊唯一亞洲球員，本來有機會前往阿士東維拉及狼隊青年軍當職業足球員，但因要應付考試及有感英國球壇競爭太大選擇放棄。不過，回港則仍繼續體育路，當了兩年國際學校體育老師。

身形瘦削的Leonard原來擅長長跑、籃球及滑水等，更暗藏43吋驚人巨胸，兼是健身教練一名，在加拿大讀書期間曾學過少許法文，成唯一一位飛往巴黎的「奧運之星」，他說：「可能因為上屆東京奧運，到北京冬季奧運會我都有參與，嗰兩次我都係擔任直播主持同大家喺電視機前面齊齊睇奧運，呢個準備同經驗變相令我有咗今次嘅機會。」孔德賢本身是標準足球迷，更在2021年舉行的《明星運動會》中參加了10項不同的比賽項目，包括：足球、籃球、排球、跳遠、標槍等，為個人及所屬團隊贏得6金2銅佳績，成為節目奪得最多獎牌的運動員之餘，更贏得「最喜愛運動員」大獎。

擁有驕人身高及逆天長腿的劉穎鏇Tiffany自幼已擅長打籃球，高中時期曾參與不少女子籃球賽，亦曾代表球隊前往加州比賽並獲得第二名。何沛珈讀書時曾參與體育舞蹈運動，並曾於第6屆香港校際體育舞蹈錦標賽的「中學女子組14至15歲倫巴舞新人賽」項目中，跟舞伴一起勇奪第3名，今年年初轉戰香港馬拉松挑戰10公里賽。何泳芍自小已深諳水性的她，現在是香港潛水教練協會成員，近年更致力推廣潛水運動。