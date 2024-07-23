張敬軒登殿堂級舞台　外籍歌迷驚喜合唱

歌手張敬軒近日在拉斯維加斯殿堂級場地The Colosseum展開美加巡唱的首站演出，眾多國際級歌手如莎蓮迪安（Celine Dion）及Adele等都曾在此場地開騷，他亦因此深感榮幸。

張敬軒（軒仔）近日展開美加巡迴演唱會之旅，首站在美國拉斯維加斯Caesars Palace的殿堂級場地The Colosseum舉行，據悉，此場地已多年未有邀請華人歌手演出，難怪軒仔感到榮幸又興奮，覺得別具意義：「可以企喺呢個舞台上面，好開心，我仲用Adele嘅化妝間同埋坐佢張櫈添！」

軒仔相隔一年再在拉斯維加斯開騷，湊巧日前遇上微軟死機，各地機場大癱瘓，但各地歌迷依然排除萬難到場睇騷，令軒仔十分感動。當晚他獻唱代表作《餘震》時，即變成「大合唱環節」，軒仔笑說：「我喺台度，好多朋友同我一齊唱呢首歌，突然之間見到呢位外籍女士，佢識唱《餘震》呀！佢真係好犀利！突然間令到我覺得自己好似一個外國明星。我第一次見到有外籍人士唱我啲歌，除咗我『遮遮』之外。」

犧牲自己護私家咪

演出期間，軒仔落台與歌迷握手，提醒粉絲保持冷靜，笑言可以不用錫住他，但最緊要錫住支咪：「上次我哋喺新加坡，因為大家太熱情已經撞跌我支咪，我支咪特登Send去德國整，整咗我兩隻勞力士嘅價錢。我好易搞嘅啫，但係我支咪難搞。」他又「效法」Adele去年在演唱會上向歌迷派發T恤的方式：「佢送T恤畀觀眾係有支槍嘅，冇準備到支槍，但我準備咗一支炮，應該可以射到好遠，哈哈！」用道具拋完T恤後，有歌迷大叫「拋埋軒仔」，同台任嘉賓的美國朋友立即抱起軒仔，作狀將他拋出，引起全場尖叫。最後，軒仔在台上安全着陸，大呼：「嘩！嚇死我呀！你哋知唔知我咁大個仔第一次畀人抱起。」相當爆笑。