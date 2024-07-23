日向葵衣 強勁音波功

舊時啲寫真女優只能靠平面硬照嚟吸引觀眾，但自從有咗寫真映像作品，唔止可以生動地大玩美色誘惑，仲可以利用埋聲線嚟俘虜觀眾。好似近年喺寫真界相當活躍嘅日向葵衣，唔止樣靚身材正，更成日靠一把嬌嗲聲線嚟打動人心。

兩度升Cup

喺日本寫真界有所謂小動物系女優，意思指佢哋嘅長相可愛，好似小動物咁得人鍾意，現年31歲嘅日向葵衣都算係代表人物之一。2018年因為參加咗一個由雜誌舉辦嘅攝影會模特兒招募活動而登場嘅葵衣，有一張蘿莉系面孔，五官標致又漂亮，仲擁有「壓倒性之治愈系笑容」，真係人見人愛！另外，葵衣嘅身材真係唔講得笑，凹凸感極為強烈，當中又以心口一對車頭燈最吸睛，據講佢每日都飲豆奶，沖涼時仲好努力將腋下兩邊嘅肉推向前，結果兩度升Cup成功，先由E奶變G奶，再由G奶變H奶，實在唔到你唔服！

以聲療人

由於葵衣嘅身材太正，初出道已試過喺選美比賽中揚威，包括喺「變形水着日本一最好睇偶像總選舉」中擊敗一眾強勁對手而榮登冠軍寶座，再加上佢平時鍾意呢一啲剪裁特別嘅泳裝，大騷其極品身材，得到大量觀眾支持，所以贏得「日本攝影會排隊最長寫真偶像」呢個綽號！

另外，阿妹自從睇咗動畫《我們仍未知道那天所看見的花名。》，即被當中嘅劇情同出色聲演所感動，加埋自覺有一把靚聲，因而想過當聲優。雖然佢最終選擇咗拍寫真，但唔代表要嘥咗自己嗰把甜美又具穿透力嘅聲線，於是佢頻頻錄起一啲具療愈作用嘅聲效，再擺喺個人視頻中發布，希望以聲音嚟感動人心。